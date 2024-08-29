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他列舉12項「女友需知道的事」 網怨：像媽寶男的許願清單
戀人交往時，總希望另一半能細心體貼，有如讀心術一般，不用說出來就知道對方心裡在想什麼。一位男網友以「男生不好意思說，但希望女友知道的事」為題在Dcard發文，文中洋洋灑灑列出12項「希望女友知道的事」，內容引起熱烈討論。
原PO文中列舉12項希望女友知道的事如下：
1.男生打遊戲其實和女生逛街是同個性質。
2.他對探索女生身上的敏感點很感興趣。
3.或多或少都會在意女朋友有多少個前任。
4.希望妳不要騙我，一定要彼此坦誠。
5.喜歡聽女朋友誇自己，真的會開心一整天。
6.聽不懂女朋友的潛台詞，男生就是直來直去的。
7.更喜歡女朋友對他主動一點。
8.比起一絲不掛，若隱若現的神祕感更讓人興奮。
9.一起睡覺的時候，其實也希望自己是被抱的那方。
10.男生都會在大街上偷瞄美女，但一定不會讓女朋友發現。
11.男生很討厭別人摸他的頭，但如果是妳，怎麼樣都行。
12.男生也是需要哄的，希望偶爾女朋友也可以哄哄自己。
不少男網友看完列舉的事項後，紛紛留言回應，「比起逛街我更愛打遊戲，我是男的」、「小弟想補充，第13.希望女朋友會讀心術」。另一方面，這12項須知也引來女網友自省，「第5.男友常常跟我說，但我好少做到。起爭執的時候，他告訴我，他很自卑，可是我誇他，他真的很喜歡…但我真的不常誇獎他，讓他覺得是不是其實我對他不滿意」。
不過，針對原PO的看法，留言區也有不少女網友不認同，「第1.但我們不會每天逛街」、「第6.那就不要當我男朋友」、「第10.其實男生偷偷瞄我們都知道，因為我比你更早發現遠方有美女」；更有人抱怨這些事項猶如「媽寶男的許願清單」，「怎麼很像我希望我男友做的事，我天天跟他說他也不做」、「完了，我男友比較像女友，被寵的小孩」。
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