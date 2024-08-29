他列舉12項「女友需知道的事」 網怨：像媽寶男的許願清單

戀人交往時，總希望另一半能細心體貼，有如讀心術一般，不用說出來就知道對方心裡在想什麼。一位男網友以「男生不好意思說，但希望女友知道的事」為題在Dcard發文，文中洋洋灑灑列出12項「希望女友知道的事」，內容引起熱烈討論。

原PO文中列舉12項希望女友知道的事如下：

2.他對探索女生身上的敏感點很感興趣。

3.或多或少都會在意女朋友有多少個前任。

4.希望妳不要騙我，一定要彼此坦誠。

5.喜歡聽女朋友誇自己，真的會開心一整天。

​6.聽不懂女朋友的潛台詞，男生就是直來直去的。

7.更喜歡女朋友對他主動一點。

8.比起一絲不掛，若隱若現的神祕感更讓人興奮。

9.一起睡覺的時候，其實也希望自己是被抱的那方。

10.男生都會在大街上偷瞄美女，但一定不會讓女朋友發現。

11.男生很討厭別人摸他的頭，但如果是妳，怎麼樣都行。

12.男生也是需要哄的，希望偶爾女朋友也可以哄哄自己。