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新生兒需不需要嬰兒床？準媽媽欲規劃嬰兒房 過來人勸：同室不同床

聯合新聞網／ 綜合報導
一名準媽媽考慮買床墊和寶寶一起睡，婆婆卻覺得要買嬰兒床。示意圖／Ingimage
一名準媽媽考慮買床墊和寶寶一起睡，婆婆卻覺得要買嬰兒床。示意圖／Ingimage

為了寶寶睡覺時的安全，許多家庭會選擇購買嬰兒床。一名準媽媽發文詢問，她準備把家裡雜物間改成嬰兒房，考慮買床墊和寶寶一起睡，婆婆卻覺得要買嬰兒床，雙方產生分歧，因此請教網友：「大家的嬰兒房都是怎麼規劃的呢？有其他好的建議嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己懷孕即將邁入14周，有在考慮嬰兒床的問題。她家裡有一間雜物間，可以改成嬰兒房，因為原PO先生要上班，怕晚上吵到他，因此她大概率會跟寶寶一起睡，晚上餵奶也比較方便。原PO考慮買一張單人床墊，直接放地上，旁邊鋪墊子就沒有摔落問題了，再買個床中床，可以睡寶寶旁邊，等寶寶長大再買床架就好。

但原PO婆婆認為要買嬰兒床，寶寶還是要自己一張床，原PO則擔心嬰兒床「睡不久」，之後不好處理，而且她常看到網路上有人分享，有些寶寶不肯睡嬰兒床，不想買太多過渡期的產品，並且如果買嬰兒床，她自己就不知道要睡哪了。原PO最後詢問，網友們的嬰兒房都是怎麼規劃的，有沒有什麼好的建議？

此文一出，不少網友建議「不要分房」，但要用嬰兒床比較安全，「千萬不要傻傻的分房欸，男人對於爸爸這個角色的自覺是非常遲鈍的，妳自以為的貼心，其實也是剝奪掉他學習當爸爸的機會」、「不需要嬰兒房，要跟大人同室，我認為一定要有嬰兒床，寶寶要睡在自己專屬的床上才安全」、「我原本跟妳一樣的想法，請假期間跟老公分房睡，避免半夜打擾。但後來因其他緣故還是同房了，老公從中了解媽媽有多辛苦跟不容易，半夜也常常給媽媽愛的抱抱，還是建議要同房哦」。

也有網友建議買二手嬰兒床，「建議買二手嬰兒床，之後不需要再處理掉。嬰兒床放大人床旁邊，同高度才方便抱，不然腰會不行。同室不同床（除非半夜側躺親餵，才可以同床），讓寶寶習慣睡自己的小床」、「買床邊床比較好，寶寶也能習慣自己睡又方便查看狀況」。

原PO很感謝網友們的回覆與建議，表示她目前有在上班，生寶寶之後預計育嬰留停半年，之後就會回去上班，「還是要自己經濟獨立」，比較不用看人臉色。原PO表示她本來沒想那麼多，網友的回答讓她理解不要自以為貼心，「要讓先生一起分擔參與育兒，才能理解媽媽的辛苦」，並表示「二手嬰兒床」是好建議，還會再跟先生和婆婆討論。

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