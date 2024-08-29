早約好接機！歐洲留學半年回國「男友爛醉未現身」 她崩潰心死果斷放生

有一名女網友在論壇Dcard上以「男友喝爛醉無法接機，會生氣嗎？」為題發文，她表示自己剛結束歐洲長達半年的交換學生，因為和男友已經半年沒見，於是幻想了很多美好的接機重逢場景，結果男友竟然喝掛，宿醉到忘記來接機，讓她崩潰心死，決定放生他。貼文一出，立刻引發網熱議。

原PO透露，因為歐洲很遠，男友沒有經費飛去找她，平時都只能用視訊訴說思念之情，所以她非常期待重逢的時刻，但萬萬沒想到，經過15小時的飛行折騰，在飛機落地之後獲知，男友前晚跟學長們喝醉續攤到凌晨兩三點才回家，還吐了一整晚。

原PO氣憤地表示，從來沒有體會過心情從天堂掉入谷底的滋味，因此當下氣到想不到任何詞彙來形容她的心情。原PO指出在遠距的日子裡，他們互相訴說思念，期待著見面的這天到來，男友自己主動說要來接機，她則告訴男友想要有個浪漫的儀式感，希望他能捧著一束花在出境口等她，結果竟是如此的結局，令她難以接受，回到家馬上跑進房間痛哭，最後決定放生男友。

這篇文章迅速引起熱烈討論，網友紛紛表示「你會生氣很合理啊，不過我覺得重點在他失約，至於是否滿足你的其他細節，真的不需要放在這次的情緒裡」、「希望他婚禮的時候是清醒的」、「有約定好了沒做到的確是他該道歉他的錯，不過你有點太在意了」。

還有不少網友直指問題核心，表示「重點是先約好了，結果還臨時去學長的酒局，這個人信用太差，你不是他的第一順位」、「重點是已經約好的事情卻爽約，不負責任的人」、「重點是喝酒毀約這件事吧」、「難得一次跟學長聚會喝酒比較重要，還是半年沒見的女朋友重要？」。

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