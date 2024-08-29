貓和我誰重要？丈夫拒當貓奴 家庭主婦怨：40多歲連養貓權利都沒有

現代人喜歡養寵物，但若沒溝通好，可能會遭家人反對。一名家庭主婦發文抱怨，表示自己的先生本答應她可以養貓，但真的養了卻反悔，甚至情勒她說「貓比他重要」，讓她無奈嘆訴：「因為另一半不喜歡就只能放棄養貓嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是家庭主婦，有兩個還在讀書的孩子，去年先生答應她可以養貓，去認養的途中也答應可以養，結果真的要領養了，他又抱怨說養貓咪很麻煩，原PO表示她當然知道養小貓就像照顧孩子，但她寧願忙碌，而且沒要先生幫忙照顧貓咪，經濟也還可以，不需要拿他半毛錢，先生卻覺得「孩子都大了，為什麼還要養貓讓自己忙碌」。

原PO很困惑，既然先生不喜歡貓，為何一開始要答應她？讓她跟孩子都有憧憬，真的要養時才說不要，最後先生還情勒說：「貓比他重要」，讓原PO氣到哭甚至想離婚。原PO抱怨，她都40多歲了連養貓的權利都沒有，先生認為的「人生快樂是旅遊無事一身輕」，並不是原PO想要的，她真的很想好好照顧陪伴小幼貓。

原PO補充，最後先生非常不爽說「要養就養」，但原PO希望貓咪是在家人都是愛牠的狀態下才來，並詢問網友：「因為結婚另一半不喜歡就只能放棄自己想養貓嗎？」

此文一出，不少人建議原PO可以先讓先生適應，「可能要給對方時間去適應，也可以引導讓他發現貓咪的可愛之處。出遊的話，現在也有寵物旅館都可以幫忙照顧，最重要真的就是溝通過程了，如果因為貓咪吵架了，事後再想到貓咪真的就不會特別開心」、「有人對環境的變動會比較敏感容易排斥，看看可不可以隔一個他跟貓不用碰面的小房間出來，把那個人類當成原生貓來看，緩慢地介紹他們認識」。

也有網友分析先生心理，認為他可能怕麻煩，「我覺得他可能是擔心會很麻煩，怕搗亂他原本安穩的生活，就好像有人結婚後又反悔覺得好怕生小孩養不起什麼的，可以好好的撒嬌跟他說為什麼妳想養，再跟他說他的地位永遠在最前面，所以妳才要一直問他，如果他不答應妳就是絕對不會做」、「男人很容易怕麻煩，但真正遇上了，負責任是很常見的」。