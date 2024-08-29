快訊

高雄女赤裸俯趴旅館浴缸…血跡滴到床沿 警一度對外稱心肌梗塞

颱風前夕爬富士山！台遊客「跌倒被背下山」 日網怒：該收救援費

MLB／大谷翔平首局首打席開砲 42轟穩居國聯全壘打王

貓和我誰重要？丈夫拒當貓奴 家庭主婦怨：40多歲連養貓權利都沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家庭主婦表示自己的先生原本答應她可以養貓，但真的養了卻反悔。示意圖／Ingimage
一名家庭主婦表示自己的先生原本答應她可以養貓，但真的養了卻反悔。示意圖／Ingimage

現代人喜歡養寵物，但若沒溝通好，可能會遭家人反對。一名家庭主婦發文抱怨，表示自己的先生本答應她可以養貓，但真的養了卻反悔，甚至情勒她說「貓比他重要」，讓她無奈嘆訴：「因為另一半不喜歡就只能放棄養貓嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是家庭主婦，有兩個還在讀書的孩子，去年先生答應她可以養貓，去認養的途中也答應可以養，結果真的要領養了，他又抱怨說養貓咪很麻煩，原PO表示她當然知道養小貓就像照顧孩子，但她寧願忙碌，而且沒要先生幫忙照顧貓咪，經濟也還可以，不需要拿他半毛錢，先生卻覺得「孩子都大了，為什麼還要養貓讓自己忙碌」。

原PO很困惑，既然先生不喜歡貓，為何一開始要答應她？讓她跟孩子都有憧憬，真的要養時才說不要，最後先生還情勒說：「貓比他重要」，讓原PO氣到哭甚至想離婚。原PO抱怨，她都40多歲了連養貓的權利都沒有，先生認為的「人生快樂是旅遊無事一身輕」，並不是原PO想要的，她真的很想好好照顧陪伴小幼貓。

原PO補充，最後先生非常不爽說「要養就養」，但原PO希望貓咪是在家人都是愛牠的狀態下才來，並詢問網友：「因為結婚另一半不喜歡就只能放棄自己想養貓嗎？」

此文一出，不少人建議原PO可以先讓先生適應，「可能要給對方時間去適應，也可以引導讓他發現貓咪的可愛之處。出遊的話，現在也有寵物旅館都可以幫忙照顧，最重要真的就是溝通過程了，如果因為貓咪吵架了，事後再想到貓咪真的就不會特別開心」、「有人對環境的變動會比較敏感容易排斥，看看可不可以隔一個他跟貓不用碰面的小房間出來，把那個人類當成原生貓來看，緩慢地介紹他們認識」。

也有網友分析先生心理，認為他可能怕麻煩，「我覺得他可能是擔心會很麻煩，怕搗亂他原本安穩的生活，就好像有人結婚後又反悔覺得好怕生小孩養不起什麼的，可以好好的撒嬌跟他說為什麼妳想養，再跟他說他的地位永遠在最前面，所以妳才要一直問他，如果他不答應妳就是絕對不會做」、「男人很容易怕麻煩，但真正遇上了，負責任是很常見的」。

兩性關係 寵物 貓咪 貓奴

延伸閱讀

你家貓咪愛聞臭鞋嗎？其實不是嫌你腳氣重「1驚人真相曝」：本喵在查勤啦

貓咪臉上髒髒的擦掉就好了？鏟屎官注意「這4部位污點」說明牠已經生病了

貓咪也能吃櫛瓜？「4大超強功效曝光」正確餵食可防癌治便祕 還能快樂減肥

貓罐頭沒吃完可放多久？常溫「超過1時間」就別吃了 冰冷藏也有極限

相關新聞

早約好接機！歐洲留學半年回國「男友爛醉未現身」 她崩潰心死果斷放生

有一名女網友在論壇Dcard上以「男友喝爛醉無法接機，會生氣嗎？」為題發文，她表示自己剛結束歐洲長達半年的交換學生，因為和男友已經半年沒見，於是幻想了很多美好的接機重逢場景，結果男友竟然喝掛，宿醉到忘記來接機，讓她崩潰心死，決定放生他。貼文一出，立刻引發網熱議。

婆婆嫌棄「開機車行的」配不上50歲大姑 網傻眼：瞧不起自己兒子？

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她遇到一個非常傻眼的問題，她表示老公開機車行撐起一個家，最近有人幫50歲的大姑介紹對象，對方同樣也是開機車行的，但婆婆卻嫌對方配不上自己的女兒，讓原PO感到傻眼，覺得婆婆可悲又無知。貼文一出，引發網友熱議，紛紛笑稱：「真的是笑話。」

如何讓男生迷戀妳？酒吧前輩透露「談話技巧」：聽他描述媽媽

在感情世界中，如何讓喜歡的人也對妳產生好感，是很值得探討的課題。一名女網友分享酒吧前輩訴說的聊天小技巧，一個店裡常用，七八成勝算會讓男生喜歡妳的方法，並表示「男生會喜歡哪一種女生有八成都是由媽媽決定的」。

貓和我誰重要？丈夫拒當貓奴 家庭主婦怨：40多歲連養貓權利都沒有

現代人喜歡養寵物，如沒溝通好，經常遇到家人的反對。一名家庭主婦發文抱怨，表示自己的先生本答應她可以養貓，但真的養了卻反悔，甚至情勒她說貓比他重要，讓她無奈嘆訴：「因為結婚另一半不喜歡就只能放棄自己想養貓嗎?」。

【觀石錄】駱以軍／林清卿──寂靜的詩意（上）

以下這整段文字，摘引自2011年（那麼早！！！）「田石齋」網頁上的一篇談林清卿薄意雕的貼文：

【記憶藏寶圖】吳瑞玲／小賭郵記

升小四之前我從來沒買過郵票，因為認識的人不是同學就是鄰居，大家天天見面根本不需要寄信；但自從班長開學帶集郵冊到學校獻寶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。