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如何讓男生迷戀妳？酒吧前輩透露「談話技巧」：聽他描述媽媽

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享如何讓男性喜歡上的方法。示意圖／Ingimage
一名女網友分享如何讓男性喜歡上的方法。示意圖／Ingimage

在感情世界中，如何讓喜歡的人也對你產生好感，是很值得探討的課題。一名女網友分享酒吧前輩透露的聊天小技巧，一個店裡常用、七八成勝算會讓男生喜歡妳的方法，並表示「男生會喜歡哪一種女生有八成都是由媽媽決定的」。

一名女網友在Dcard發文，表示參加過聯誼的朋友介紹一位女生，她請原PO幫她介紹男生，這個女生一見面就展現不凡的氣場和談吐，讓原PO非常佩服，後來才知道她曾在酒吧工作過，上司有教過聊天技巧及磨練過經驗。

原PO眼見機會難得，向她請教了一下，她分享了一個店裡常用，有七八成勝算讓男生喜歡妳的方法：「男生會喜歡哪一種女生有八成都是由媽媽決定的」，前輩說可以先親切聊天，聊聊她的家人，聽他怎麼描述媽媽，大部分男生不希望自己是媽寶，同時又對媽媽多少不滿意，因此請表現出「跟他媽媽不一樣的特質」。

前輩補充，如果他媽媽逆來順受，是溫柔的傳統女性，那就請表現出妳新時代女性、有主見的那一面 (反之亦然)，他有很大機會被妳吸引，因為這是他心裡追求的類型。但這只是喜歡，而不會愛上妳，如果要讓他對妳迷戀，要再表現出妳幹練外表下，其實跟他媽媽是一樣類型，這樣就會「觸發他心裡真正的深層情緒，對妳產生一種想廝守一生的衝動」，最後原PO也補充，這不是追尋真愛的方法，但很有趣。

此文一出，大多網友認同此方法，「這是真的，我男友就是這樣」、「這是真的！非常同意」、「好酷！」、「不錯喔」。

此外，也有網友好奇「她以前在酒吧的時候老闆教什麼？」，對此，有其他網友猜測可能的答案，「老闆會說多學學業績好的同事，多觀察」、「就跟業務一樣的話術吧，知道什麼是客戶喜歡聽的、知道怎樣變更詞語更好、知道怎麼分辨客戶喜歡解答還是被解答之類的，學會了久而久之就能言善道了，對談本來就是可以訓練的」。

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