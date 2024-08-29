婆婆嫌棄「開機車行的」配不上50歲大姑 網傻眼：瞧不起自己兒子？

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她遇到一個非常傻眼的問題，她表示老公開機車行撐起一個家，最近有人幫50歲的大姑介紹對象，對方同樣也是開機車行的，但婆婆卻嫌對方配不上自己的女兒，讓原PO感到傻眼，覺得婆婆可悲又無知。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，好不容易有人要介紹結婚對象給50歲的大姑，結果婆婆自我感覺良好，認為自己的女兒很優秀，竟然嫌棄對方是個開機車行的，配不上大姑。婆婆的態度讓原PO感到傻眼，她感嘆婆婆瞧不起別人，也別忘了自己兒子的職業。

原PO表示，對方不要求生小孩，只是想要有個伴，雖然是開機車行，可是在台北市有個店面是自己的多麽讚啊，「所以我說我婆婆是不是可悲又無知」。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「笑話一則」、「50歲了，還嫌人家」、「50歲有人要就該偷笑了，還嫌棄別人，拜託機車行有技術根本不怕沒飯吃」、「開機車行的才是真棒呢，婆婆真蠢」。

還有不少網友回應「身為機車行業者我先道歉」、「所以你婆婆瞧不起自己的兒子」、「你可以問問你先生，對方也是開機車行的，但你媽看不起，所以你媽要我跟你離婚？」、「會修機車很酷的好嗎？」、「機車行聯姻有什麼不好，可以互相合作一起打拚啊，你婆婆太不會想了」。