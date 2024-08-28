測試寶寶睡覺哭鬧遭狂敲門！媳怨婆婆干涉育兒 網力挺：孩子是妳的

對待新生兒，不同家庭的育兒觀念可能不同。一名身為媳婦的女網友發文抱怨，她四個月的寶寶還在磨合期，經常哭，想觀察寶寶是不是能正常睡覺，未料婆婆卻狂敲門，解釋了無數遍仍不聽干涉育兒，原PO無奈詢問網友：「和長輩說話應該要直接一點嗎？不然感覺他們都好像聽不懂我在說什麼」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己的小孩目前四個月大，是第一胎的關係，她還在觀察寶寶哭的原因。但從月中開始，只要小孩哭，婆婆就會一直「敲門」叫原PO帶去給她抱，原PO有解釋過是因為寶寶餓，睡不著，不是給誰抱的原因，雖然原PO很累，但她還是想自己顧小孩，因為這是父母的責任。

原PO接著表示，跟信任的保母討論寶寶睡眠，測試看他能不能自己入睡，寶寶剛開始一定會鬧脾氣，原PO就在旁看著，觀察他能不能自己睡著，但是婆婆似乎聽不懂原PO的解釋，前前後後和老公輪流講了好幾次，她聽到小孩哭時，還是瘋狂敲門，並說她「捨不得小孩哭」，又說原PO和老公給她壓力。

原PO無奈詢問網友，「所以我只要不按照她的方式，她就一定要干涉嗎？」並質疑和長輩說話是否應該直接點，不然他們都好像聽不懂原PO在說什麼。

此文一出，大多網友勸原PO，孩子是她自己的，應要更強硬一點，「如果妳老是顧慮太多，那只能消極面對，但是為母則強，只要妳不願意就該強勢，因為這是妳的孩子，不是婆婆的，她不是聽不懂人話，只是不想配合」、「直接一點，想講什麼就講，不然妳婆婆都聽不懂」、「搬出去先租房子啊，你們不讓婆家知道住哪裡也不難，這樣就無法干涉了」。

也有網友分享自己育兒經驗，「這情形我遇過，後來我也不想解釋，每次選擇鎖門不開門，並且回她：『媽，晚一點會把他帶出去』，然後讓自己當耳邊風不開門，記得自己多堅持幾次不理。如果後來她問妳怎麼沒帶出去，不用多解釋，就回一句：他睡了」、「一開始訓練讓寶寶自己睡我都會把他包起來，讓他有安全感，在肚子裡面他就是被羊水包住的，我還會用我的衣服包住一個娃娃放他旁邊，好像小孩都會認媽媽的味道」。