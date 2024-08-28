「可愛」消失了！她不解孩子上學後性情大變 網揭原因：放學自制力崩潰

家長總會擔心寶寶上幼兒園的安全和健康。一名女網友指自己的兒子剛開始讀幼兒園，沒想到上學後性格變得暴躁、焦慮、任性，於是發文求助。對此，網友解答兒子可能是「放學自制力崩潰」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己的兒子剛滿兩歲半，就讀幼幼班，剛開始每天早上大哭掙扎，到現在已經可以冷靜被原PO抱到學校，只有分離時會小哭一下。原PO本以為兒子快適應了，但最近發現自從他去讀書後，變得非常容易生氣、很沒耐心，整個人很暴躁，也突然「很愛吃手手」，以前講還會聽，現在會特別故意，「平常很可愛的一面都不見了」。

原PO補充，兒子經常看不到爸媽就哭，就算放假不用上學也放不開，神經兮兮有一種焦慮的感覺，並且講話也愛聽不聽，特別任性。原PO無奈表示，她知道小孩剛讀書有分離焦慮，快開學時也有買繪本來模擬上課，結果去了發現還是沒想像中順利，「原本個性很可愛的孩子，現在變得任性又無理取鬧」，並好奇是不是討厭爸媽而做出類似報復的行為，最後詢問網友：「有人也遇過這樣的狀況嗎？大概多久會緩解呢？」

此文一出，網友提出了可能的原因，「『放學後自制力崩潰』(After-School Restraint Collapse)，兒童（尤其是年紀較小的孩子）為了融入學校團體生活、配合活動、盡力當一個好學生，他們需要消耗很多意志力來控制自己，這些團體活動、學校規範及疲勞、緊繃、恐懼、焦慮和挫折的情緒對於孩子來說就是一種壓力，他們必須消耗意志力來對抗這些壓力，當回到放鬆和熟悉的家就不用再忍耐了，有可能以發脾氣、尖叫、崩潰大哭來釋放一整天緊繃的壓力」。

此外，也有網友提出，要陪伴孩子度過這一段適應期，會越來越好的，「每個孩子的適應期都不太一樣，我家大寶適應了一學期，中間還遇到半夜會起床哭哭(有確定不是在學校被老師同學欺負)，當時老師也很關心他回家的狀況，他在學校一切都很好，感覺也很開心，把緊張焦慮全部帶回家發洩，後來老師也會把他當天可能遇到的挫折告訴我，回家哭鬧的時候陪他聊聊這樣，現在就超愛學校，反而是不能去學校的時候會不開心」、「我覺得這個年紀就是越來越皮很正常，媽媽不要想以前多乖多可愛了，要接受他的改變，我兒子也是小時候很斯文暖男，三歲開始變超皮超容易生氣，這時候要花點時間引導適應(比如問他為什麼生氣，生氣的時候要怎麼做才對）」。