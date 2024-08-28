婚後「我的錢不是我的錢」？他贊助妹妹旅費被老婆罵 網點出關鍵問題

談錢傷感情，生活中我們時常看到夫妻因為金錢問題而爆發衝突。近日有網友發文，表示自己在全家出遊時幫妹妹和她小孩出了機票和旅館的費用，沒想到老婆因此和他吵架。

原PO在Dcard以「婚後我的錢不是我的錢了嗎？」為題發文，稱七月全家一起出國時，由於體諒妹妹離婚一個人帶小孩很辛苦，便主動為妹妹和她兒子出了機票和旅館的費用，花了六萬多。但原PO的老婆很不高興，認為原PO的妹妹不應該花他們的錢出去玩。

原PO認為這是花自己的錢，與老婆無關，且自己收入比老婆高，但平時一樣是留兩萬零用，剩下的都轉到共同戶頭，有需要一起花，老婆要消費什麼原PO也沒意見。原PO認為妹妹很辛苦，且大家很久沒一起出國了，幫她們出也還好。

沒想到原PO的老婆說，「你這麼有錢，就另外從你的零用錢裡面扣」，叫他不要花家裡的錢。這讓原PO聽了很不舒服，覺得老婆認為她能支配家裡所有的錢，「那是我的收入，為什麼變成老婆的？」

原PO表示，去年繳完房貸和基本開銷後，帳戶裡還剩五十多萬，他認為家中的金錢足夠充裕，可以幫助妹妹。且在看了去年的帳單後，原PO發現老婆去年在買包、和閨密出去玩等地方花了十幾萬，但自己幫妹妹和她小孩出六萬塊的旅費她卻「哀哀叫」，讓原PO十分不滿。

文章引來大量網友留言，不少網友建議原PO更改共同帳戶的使用方式，「其實你們可以約定，每個月都有可以自由花費的金額，這筆錢另一半不能限制花在哪裡，然後共用帳戶只用在共同支出。劃分清楚就不容易吵架了」、「你對她太好了，建議改成共同帳戶各放2萬，其他你自己收好、自己支配，她要買什麼用她自己的錢，共同支出才能動共同帳戶的」、「要固定的金額應該是拿出來共用的金額，而不是留下來當零用錢的金額」。

也有網友認為原PO和老婆沒有溝通才是問題，「婚前我跟我老公有討論到一個金額以上要消費時要告知彼此。會不會是氣你沒告訴她？」、「請花自己帳戶的錢，還有婚後是共同財產，花大錢之前請先與另一半討論」。