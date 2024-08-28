和媽媽拿錢只得到道歉…他怨沒錢何必生小孩 過來人心碎：真的很傷人

沒有錢就不要生小孩？近日一名網友在Threads上抒發心情，並附上與媽媽的聊天紀錄。圖片中可以看到原PO向媽媽提到需要錢以後收到的回覆，媽媽無奈表示自己活得很痛苦，很多事也很自責，但家裡就是沒有多餘的錢，最後說了「對不起」，也表示自己花在身上的只剩餐費了。原PO收到訊息也不知道怎麼回覆，忍不住委屈喊道「沒有錢到底為什麼要生小孩呢」 。

原PO在文章中表示自己越長大越對自己的家庭感到無奈，只要談到需要花錢時就會出現附圖這種情況，他表示今年19歲的自己本身也一直在打工，但有時候金額太大又有急需日常用品才會跟家人開口。壓抑的環境讓他真的很無力，直言「有種覺得不舒服的感覺」，他解釋是既心疼又生氣。文末他也提到長大後會把原生家庭當成警惕對象，時時刻刻提醒自己不能重蹈覆徹。

貼文曝光引發網友兩極討論，一派認為是「標準情勒」，「真的要趕快有養活自己的能力，然後搬出去吧」、「沒錢就不要生是真理無誤」、「沒有摔倒的後盾，就要站直」。

但也有不少網友認為媽媽也不願意，「不要怪父母遇到了就面對，至少他們讓你長到成年沒有不管你」、「有錢時生小孩，也不見得一直都有錢」、「沒有錢不是父母的責任，至少他們也很努力的養大你」、「沒有錢也要生下你是因為他們愛你還有尊重生命，養大一個孩子需要多少錢」。貼文下也有人母留言談自己親身心碎經驗，「我的孩子也曾對我說，為什麼要把她生下來」、「這句話很傷人，但是我還是愛她們倆」。