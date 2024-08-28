找尋內心平衡…30歲女「低慾望」打工躺平：沒物慾也能過很好

現代人工作不一定要選擇全職，有時候「兼職」也是不錯的選擇。一名女網友發文，稱自己目前30歲，除了老公提供經濟外，平時靠著打工維持生計，沒有了以前的「物慾」，現在她反而過得較為自在，感嘆：「只要你不愁房子，低慾望真的其實可以活得很好」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前30歲，每天過著打工度日、跑展場的生活，月休12到20天，月收入在2萬6到4萬9之間，原PO的展場工作要靠業績、努力、能力和運氣，「目前的生活算是有達到自己內心的平衡」。

原PO表示，能夠像這樣安心地只打工，很大部分要感謝老公在經濟方面的支持，給了她很大的幫助，讓她去嘗試，尋找自己最舒適的工作狀態和環境。原PO接著表示，她真的很受不了台灣的「慣」主管，可以理解老闆，給錢就聽誰的，「但主管就是領高薪把問題丟下給別人解決」，然後每個月兩個一起領政府補助的既視感，他的補助還比較多。

原PO感嘆，她以前物慾真的很高，想要名牌包、醫美、各式各樣的東西，而可能是這些都體驗過了，剛邁入30，突然慾望這些東西慢慢離她遠去。原PO慢慢接受原生條件，寧願買假包，對衣服也開始「斷捨離」，只留下自己舒適加質料好的，並表示，「台北，如果家裡能提供一個居所，其實好像也不會到想像中花錢」，只要不愁房子，低慾望也可以過得很好。不過她也透露正在考慮是否要解鎖「生子」這個人生新課題。

此文一出，不少人感嘆還是要有個好伴侶，「重點是有一個『好』老公，才可以大喊30歲退休女，沒意外就是鈔能力特好的老公」、「真的要感謝妳老公的付出，讓妳能隨心所慾的工作型態。但生孩子開銷很大，沒自由、肚皮鬆、變胖，買房子的錢就會更難存」、「人活在安逸日子，特別忘了危機意識，如沒有房，還是努力存錢買房，精品包少買」。

此外，也有不少網友批評原PO買假包的行為，「而且買假包真的滿糟糕的，那些精品品質再怎麼下降也不應該買仿冒品吧，而且如果妳真的不虛榮的話，妳買仿冒包要幹嘛？醒醒吧，妳就是圖那個包的精品外型」、「妳明明就很瘦啊，贊同妳的低物慾減少衣服那段，吃的部分我也覺得是個人喜好，但買仿品我不認同，妳就是想用低價購買同樣顏值的東西，虛榮心還是在，只是換成貪便宜的那種」、「妳的虛榮心就是需要這些東西來加成，會買假的就是因為妳買不起真的」。