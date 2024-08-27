妹子指定「送星巴克」才給追 火山孝子求助：怎麼買最省錢？

追求男女生時，有時會送些小禮物，希望能獲得對方青睞。不過日前有網友表示，他喜歡的女生愛上星巴克，但他有經濟負擔，對方又指定「一定要喝星巴克」，讓他上網求助「除了買一送一時，有什麼方法最省錢？」對此，多數人勸他「放棄，別追了」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他最近在追一個女生，但女方很喜歡喝星巴克，他沒有賺很多錢，還要負擔租屋費，因此能省就省，女方還指定「一定要喝星巴克，不要路易莎、CAMA、超商」。原PO無奈表示「我不是伸手牌，有認真研究過，星巴克最省的除了買一送一以外，還有什麼方法可以省呢？」

原PO指出，他每次都用街口支付買街口券，165元的星巴克飲料只要146元，再用華南信用卡刷街口享5%回饋，等於再省下7元，所以原價165元的星巴克，最終只需花費139元，不過原PO仍跪求「更省錢的方法」。

文章曝光後，多數人建議他「別追了，這種女生你還要追嗎？就算真的追到手，以她這樣的要求，以後可還有得承受」、「請別人老婆喝星巴克做什麼？」、「換個女生追吧，以前我老婆也不會跟我說非星巴克不可」、「現階段你就供應不起了，你們不是同一階級的人，真正在一起的話，花費會更恐怖」、「我建議去換一個對象追求」、「你不要想怎麼省星巴克，而是跟她要求約會在星巴克吧」、「去買很多星巴克空杯，然後裡面裝超商的咖啡吧，但養不起就別追，因為追到了會更辛苦」。