快訊

雙龍爭搶新光金 金管會銀行局副局長首度親上火線七大面向釋疑

立委鄭天財遭檢調偵訊約談…傳收廠商百萬賄款 掛名「辦公室特助」幫喬事情

妹子指定「送星巴克」才給追 火山孝子求助：怎麼買最省錢？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友問「如何購買星巴克最省錢？追的女生要求一定要送星巴克」，多數人勸他放棄。路透社
一名男網友問「如何購買星巴克最省錢？追的女生要求一定要送星巴克」，多數人勸他放棄。路透社

追求男女生時，有時會送些小禮物，希望能獲得對方青睞。不過日前有網友表示，他喜歡的女生愛上星巴克，但他有經濟負擔，對方又指定「一定要喝星巴克」，讓他上網求助「除了買一送一時，有什麼方法最省錢？」對此，多數人勸他「放棄，別追了」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他最近在追一個女生，但女方很喜歡喝星巴克，他沒有賺很多錢，還要負擔租屋費，因此能省就省，女方還指定「一定要喝星巴克，不要路易莎、CAMA、超商」。原PO無奈表示「我不是伸手牌，有認真研究過，星巴克最省的除了買一送一以外，還有什麼方法可以省呢？」

原PO指出，他每次都用街口支付買街口券，165元的星巴克飲料只要146元，再用華南信用卡刷街口享5%回饋，等於再省下7元，所以原價165元的星巴克，最終只需花費139元，不過原PO仍跪求「更省錢的方法」。

文章曝光後，多數人建議他「別追了，這種女生你還要追嗎？就算真的追到手，以她這樣的要求，以後可還有得承受」、「請別人老婆喝星巴克做什麼？」、「換個女生追吧，以前我老婆也不會跟我說非星巴克不可」、「現階段你就供應不起了，你們不是同一階級的人，真正在一起的話，花費會更恐怖」、「我建議去換一個對象追求」、「你不要想怎麼省星巴克，而是跟她要求約會在星巴克吧」、「去買很多星巴克空杯，然後裡面裝超商的咖啡吧，但養不起就別追，因為追到了會更辛苦」。

女生 星巴克 省錢 約會

延伸閱讀

藏壽司扭蛋風潮「失控了」！別桌直接跑來討空盤 她不滿爆粗口

傳產沒裝冷氣找不到員工 網認同：鐵皮屋40度能待嗎？

中「美人計」？Telegram創辦人被捕前傳有神秘金髮美女相伴 1照片掀議

政府祭限貸令「資金導向房市？」 網友揭事實：超級猛藥催過頭

相關新聞

妹子指定「送星巴克」才給追 火山孝子求助：怎麼買最省錢？

追求男女生時，有時會送些小禮物，希望能獲得對方青睞。不過日前有網友表示，他喜歡的女生愛上星巴克，但他有經濟負擔，對方又指定「一定要喝星巴克」，讓他上網求助「除了買一送一時，有什麼方法最省錢？」對此，多數人勸他「放棄，別追了」。

【看不見的寫作課：學員篇】吳銘豪／第一堂課

優秀的團隊總會有一位傑出的豬隊友

一堆人想嫁「父母雙亡男」 人妻1句話突破盲點：換位置換腦袋

許多人在擇偶時，除了考量伴侶的各種條件，也會去了解對方的原生家庭背景。一名人妻提到，有些女性想要嫁給「父母雙亡」的男人，因此好奇持有這種觀點的女性，如果未來也生了兒子，「兒子要結婚了，自己會去死一死嗎？讓未來媳婦嫁給父母雙亡的男人」，引發熱議。

一句好話

吃了苦不一定能有所成長，但成長了肯定經歷過磨練。

【慢慢讀，詩】羅毓嘉／崇德

我喜歡把啤酒喝到最後一滴 之後，則與我所喜歡的人親吻 或許，他並不喜歡我唇齒上留有的菸味 但我喜歡夏天喜歡白晝越來越長 愛的睡眠越來越短。 喜歡凌晨四點，有鳥鳴劃破城市的寂靜 我喜歡一本怎麼也看不完的書放在浴室 喜歡不知如何都不會枯萎的花依然帶著荊棘的暗香 我喜歡自己不知為何總是讀不完它 或許我喜歡我的屁股是健康的 如此一想，我更喜歡浴室裡有著繚繞的歌唱 勝於那樣的一本書

【當代散文】林水福／回首來時路，一切似乎都為翻譯《源氏物語》而準備（上）

遇到有表裡雙層意思的和歌，重要的是要譯出作者內心「真正」想說的深層意思，而不是有如「障眼法」的表面意思。只是憑藉和歌的現代語譯，不容易了解作者真正的意涵……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。