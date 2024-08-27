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一堆人想嫁「父母雙亡男」 人妻1句話突破盲點：換位置換腦袋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻提到，有些女性想要嫁給「父母雙亡」的男人，因此好奇持有這種觀點的女性，如果未來也生了兒子，「兒子要結婚了，自己會去死一死嗎？讓未來媳婦嫁給父母雙亡的男人」。示意圖／Ingimage
一名人妻提到，有些女性想要嫁給「父母雙亡」的男人，因此好奇持有這種觀點的女性，如果未來也生了兒子，「兒子要結婚了，自己會去死一死嗎？讓未來媳婦嫁給父母雙亡的男人」。示意圖／Ingimage

許多人在擇偶時，除了考量伴侶的各種條件，也會去了解對方的原生家庭背景。一名人妻提到，有些女性想要嫁給「父母雙亡」的男人，因此好奇持有這種觀點的女性，如果未來也生了兒子，「兒子要結婚了，自己會去死一死嗎？讓未來媳婦嫁給父母雙亡的男人」，引發熱議。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，說自己是一名媳婦，每次看到身邊有女性期望嫁給「父母雙亡」的男人，就會萌生好奇的念頭，思考著這些女人如果未來也生了兒子，兒子成年後打算結婚時，自己是否也會去死一死，以便讓未來的媳婦，也可以嫁給父母雙亡的男人。

貼文一出，不少網友笑回，「怎麼不是希望別人雙亡的人，自己先死呀」、「人性是自私的」、「換個位置，換個腦袋」、「我也覺得毛毛的…要男方父母都死一死，那女方父母呢？」、「就雙標啊」、「我覺得如果這樣想，是不是乾脆不結婚」、「自私自利，沒有將心比心」。

有網友建議，「本來人若結婚就要離開自己的原生家庭，去單過的」、「我已經跟小孩說結婚後就滾出家門，少來煩我，等到我老了，把我放安養院或是請看護，看你們方便。夠大了，少來我眼前晃，我有自己的人生要過」、「我都勸小孩不婚不生，把自己獨立的過好是最重要的，如果萬一天你們有要步入婚姻，記得各退出各的家，自己組成一個家，如果沒有那個能力，也不要去住在別人的家裡，因為幻想中總是美好的」。

伴侶 原生家庭 媳婦

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