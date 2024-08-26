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跟老爸吵架…女兒幫客人餐點狂加料「報復」 網跪求：餐廳地址呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因和爸爸吵架，於是幫客人的餐點大加料作為「報復手段」。示意圖／Ingimage
一名女網友因和爸爸吵架，於是幫客人的餐點大加料作為「報復手段」。示意圖／Ingimage

如今正是物價上漲的時代，便當一年比一年貴，裡頭的配料卻一年比一年少。近日，有一名爸爸開餐廳的網友在Dcard分享「自己報復爸爸的方式」，她表示因為和爸爸吵架心情很差，決定加料洩憤，並祝福今天吃的「加料版」餐點的客人吃得開心。

原PO表示，當天中午和爸爸吵完架一直悶悶不樂。於是她突發奇想了「報復手法」，就是把經手餐點狠狠的加料，不論飯、菜、肉通通都「加爆」，不過她也強調，並不是每個客人都有這種待遇，態度不好的客人是得不到的。

最後原PO補充，雖然和爸爸的問題沒有解決，但還是希望自己幫客人「加料」的好心情能夠傳遞給客人，結尾寫下「祝大家今天都吃飽！」。

貼文曝光後，原PO有趣的行徑讓留言區不少網友大歪樓，「你心情不好的時候記得說，大家揪團去你家餐館」、「下次要跟爸爸開戰前請先po文通知大家，我們感謝妳」、「所以我說餐廳地址呢」、「店名？地址？想來朝聖」、「敢不敢把店名po出來」。

便當 親子 餐廳

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