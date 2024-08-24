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新婚夫妻赴歐蜜月60天、回台灣竟秒離婚！原因曝光震驚全網

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，公司一位女同事和老公去歐洲度蜜月60天，結果回台灣就立刻離婚，讓他超級錯愕。示意圖/Ingimage
一名網友分享，公司一位女同事和老公去歐洲度蜜月60天，結果回台灣就立刻離婚，讓他超級錯愕。示意圖/Ingimage

新婚夫妻常會出國度蜜月，享受專屬的兩人時光。對此，一名網友分享，公司一位女同事和老公去歐洲度蜜月60天，結果回台灣就立刻離婚，讓他超級錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，公司一位女同事，婚後和老公去歐洲度蜜月60天，近期回台灣竟然就離婚了，因女同事認為「旅遊這麼簡單的事情都弄不好，不必浪費時間一起走下去」，讓他聽了超錯愕，同時又覺得如此果斷非常帥氣。

貼文一出後，不少網友也認同該名女同事作法，紛紛表示「其實是真的，兩個人的小旅行專案都執行不來，人生太多其它地方都不能依賴」、「出國能脫離彼此舒適圈，看出經歷疲倦困乏後的本性，適不適合繼續走下去」、「其實我覺得這樣很好，因為馬上發現問題，也沒有新的生命誕生，及時止損」、「這樣很好，不合就不勉強」。

此外，也有不少網友認為，旅行真的是感情照妖鏡，指出「我覺得60天就算是結婚很久的夫妻也可能會吵到離婚」、「突然覺得婚前應該先跟伴侶去海外長期旅行，能更快分辨出對方是否適合相伴一生」、「蜜月60天算是修行的程度了」、「不論跟誰出國旅遊60天，難免都會吵架」、「60天連神仙都會吵架哈哈」。

出國旅遊 結婚 老公 離婚

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