苦熬9年竟「主任變櫃檯」！只因請6個月育嬰假 她淚崩：後悔生小孩
台灣少子化嚴重，許多女性擔心生產後，容易丟了工作。對此，一名網友分享，自己在公司花了9年的時間升上主任，因為請了6個月的育嬰假，復職竟被調去坐櫃檯，讓她直言「好不甘心、好後悔生小孩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己辛苦在公司苦熬9年，好不容易升上主任，前陣子因準備生產，請了6個月的育嬰假，當時公司同意保留職位，但不保證在原單位，沒想到復職後，竟被調去坐櫃檯。
這名網友進一步說明，復職後職位、薪水都狂降，公司堅稱完全合法，若不滿可自行向勞工局申訴，眼看主任一職被當初的代理人搶走，讓她直言「好不甘心，好後悔生小孩，請育嬰假是什麼天大的罪過嗎？」。
貼文一出後，多數網友都分享自身經驗，紛紛表示「知道妳花了9年很不甘心，但想想新生活吧，也許櫃檯這份工作能讓妳準時下班，有時間陪小孩」、「我請育嬰假的時候就有想到這件事，所以直接面試找新工作，復職時直接提離職」、「公司可能想讓你自動離職，畢竟不是每家公司都可以等6個月」、「我育嬰留停，公司只有請人代理工作，沒把我搞掉」、「降職好像有違法，建議妳查一下或諮詢專家」。
事實上，根據我國「育嬰留職停薪實施辦法」，僅提及育嬰留職停薪期間，雇主得僱用替代人力，執行受僱者之原有工作，但並未保障原受僱者返回職場時，仍能保有相同職位工作。
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