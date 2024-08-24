苦熬9年竟「主任變櫃檯」！只因請6個月育嬰假 她淚崩：後悔生小孩

英國作家珍奈‧溫特森（Jeanette Winterson）：「艱困的人生需要艱困的語言，詩正是那艱困的語言。」 詩一向勝任艱鉅任務（借辛波絲卡語），這點無庸置疑。然而，我們不免好奇，那渴求詩的究竟是怎樣一種人生？ 鄭琬融新作《醒來，奶油般地》聚焦於城市中形形色色的勞動者：餐飲服務生、外送員、房務員（這份差事令人聯想到北海道出身的小說家櫻木紫乃）……日常的秩序與潔淨背後，總有不只一雙手辛勤操持著。人即勞務，只不過，某些勞務顯然比其他勞務更賤價；薄利意味著大量製造超額榨取，人力免洗，一批陣亡了再補上一批。〈骷髏狀的人馬〉：「他們一開口，我迅速抓握住／所有慾求，旋轉我的雙手。我出賣／我的敏捷、微笑與寬容」，為了生計，一切皆能輕易地化約為斤兩與錙銖。

2024-08-24 00:00