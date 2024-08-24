快訊

許光漢魅力太大！網爆軍中男友收上級布達「不要藉機近看」

墾丁觀光如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說

苦熬9年竟「主任變櫃檯」！只因請6個月育嬰假 她淚崩：後悔生小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己在公司花了9年的時間升上主任，因為請了6個月的育嬰假，復職竟被調去坐櫃檯，讓她直言「好不甘心、好後悔生小孩」。示意圖/Ingimage
一名網友分享，自己在公司花了9年的時間升上主任，因為請了6個月的育嬰假，復職竟被調去坐櫃檯，讓她直言「好不甘心、好後悔生小孩」。示意圖/Ingimage

台灣少子化嚴重，許多女性擔心生產後，容易丟了工作。對此，一名網友分享，自己在公司花了9年的時間升上主任，因為請了6個月的育嬰假，復職竟被調去坐櫃檯，讓她直言「好不甘心、好後悔生小孩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己辛苦在公司苦熬9年，好不容易升上主任，前陣子因準備生產，請了6個月的育嬰假，當時公司同意保留職位，但不保證在原單位，沒想到復職後，竟被調去坐櫃檯。

這名網友進一步說明，復職後職位、薪水都狂降，公司堅稱完全合法，若不滿可自行向勞工局申訴，眼看主任一職被當初的代理人搶走，讓她直言「好不甘心，好後悔生小孩，請育嬰假是什麼天大的罪過嗎？」。

貼文一出後，多數網友都分享自身經驗，紛紛表示「知道妳花了9年很不甘心，但想想新生活吧，也許櫃檯這份工作能讓妳準時下班，有時間陪小孩」、「我請育嬰假的時候就有想到這件事，所以直接面試找新工作，復職時直接提離職」、「公司可能想讓你自動離職，畢竟不是每家公司都可以等6個月」、「我育嬰留停，公司只有請人代理工作，沒把我搞掉」、「降職好像有違法，建議妳查一下或諮詢專家」。

事實上，根據我國「育嬰留職停薪實施辦法」，僅提及育嬰留職停薪期間，雇主得僱用替代人力，執行受僱者之原有工作，但並未保障原受僱者返回職場時，仍能保有相同職位工作。

勞工局 少子化 職位 職場 育嬰假 離職

延伸閱讀

少子化反而貴？他見月子中心漲價50%「還要提早訂」 內行人曝暗黑真相

房市冷了？他曝看中1搶手房子2週後沒人要 網揭1原因：怎麼買

LINE傳2字秒踩職場禁忌！新鮮人遭嗆：主管才能說

46歲女猶豫做試管生小孩 過來人提4點勸三思：無優勢與共識

相關新聞

苦熬9年竟「主任變櫃檯」！只因請6個月育嬰假 她淚崩：後悔生小孩

台灣少子化嚴重，許多女性擔心生產後，容易丟了工作。對此，一名網友分享，自己在公司花了9年的時間升上主任，因為請了6個月的育嬰假，復職竟被調去坐櫃檯，讓她直言「好不甘心、好後悔生小孩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新婚夫妻赴歐蜜月60天、回台灣竟秒離婚！原因曝光震驚全網

新婚夫妻常會出國度蜜月，享受專屬的兩人時光。對此，一名網友分享，公司一位女同事和老公去歐洲度蜜月60天，結果回台灣就立刻離婚，讓他超級錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

少子化反而貴？他見月子中心漲價50%「還要提早訂」 內行人曝暗黑真相

台灣因低薪加房價過高，讓少子化越來越嚴重。對此，一名網友分享，4年前生住月子中心一個月，費用大概將近20萬，如今一樣住滿一個月，費用卻漲到30萬，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【看不見的寫作課：學員篇】吳銘豪／第一堂課

優秀的團隊總會有一位傑出的豬隊友

【書評 小說】賴鈺婷／契訶夫式的愛情

俄國大文豪契訶夫享有舉世盛名，他對日常生活的觀察，幽微人心的細膩刻劃，透過小說與戲劇人物的聲腔，把人生的艱難、情理衝突、現實荒謬，渲染得淋漓盡致。他的作品具有普世、跨域的同情共感，直指人性潛藏的陰暗面，不諱言光明潔白的堂皇虛假。 契訶夫筆下的愛情，大膽、張揚、不合時宜又充滿心計。他讓人物在表面遊走，一遍遍複誦內心空洞的回音。渴望真實，心裡卻明白，真實的底蘊中，極大部分，對於彼此而言是虛情假意。無須太過震驚或感到傷痛，人生的真相沒有絕對的好壞、善惡、美醜、對錯。不要輕易定義愛與背叛。

【書評 新詩】栩栩／烈焰之歌

英國作家珍奈‧溫特森（Jeanette Winterson）：「艱困的人生需要艱困的語言，詩正是那艱困的語言。」 詩一向勝任艱鉅任務（借辛波絲卡語），這點無庸置疑。然而，我們不免好奇，那渴求詩的究竟是怎樣一種人生？ 鄭琬融新作《醒來，奶油般地》聚焦於城市中形形色色的勞動者：餐飲服務生、外送員、房務員（這份差事令人聯想到北海道出身的小說家櫻木紫乃）……日常的秩序與潔淨背後，總有不只一雙手辛勤操持著。人即勞務，只不過，某些勞務顯然比其他勞務更賤價；薄利意味著大量製造超額榨取，人力免洗，一批陣亡了再補上一批。〈骷髏狀的人馬〉：「他們一開口，我迅速抓握住／所有慾求，旋轉我的雙手。我出賣／我的敏捷、微笑與寬容」，為了生計，一切皆能輕易地化約為斤兩與錙銖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。