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少子化反而貴？他見月子中心漲價50%「還要提早訂」 內行人曝暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，4年前生住月子中心一個月，費用大概將近20萬，如今一樣住滿一個月，費用卻漲到30萬，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage
一名網友分享，4年前生住月子中心一個月，費用大概將近20萬，如今一樣住滿一個月，費用卻漲到30萬，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage

台灣因低薪加房價過高，讓少子化越來越嚴重。對此，一名網友分享，4年前生住月子中心一個月，費用大概將近20萬，如今一樣住滿一個月，費用卻漲到30萬，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「月子中心漲價了，有八卦嗎？」為題，指出4年前在月子中心住一個月，花費約20萬元，如今同樣住滿一個月，費用竟漲到30萬，甚至還要提早下訂，讓他好奇「少子化還這樣喔？簡直豈有此理」。

貼文一出後，不少網友紛紛回應「台北在疫情前就30萬了」、「一天沒1萬你敢住？」、「如果不花這個錢，以後日子可能不好過」、「現在會生的人經濟兩極化」、「第一胎建議住，幾十萬的錢花的值得」、「身為人夫強烈建議去月中」。

不過，也有部分網友指出少子化會影響價格，表示「沒辦法，嬰兒變那麼少，月子中心也是要賺錢的啊，當然提高單價」、「少子化反而育兒成本漲更兇」、「少子化當然漲價，不然他賺什麼，嬰兒那麼少」、「能漲價表示需求就在那囉」、「沒有人口紅利，萬物就漲」。

嬰兒 少子化 月子中心 漲價

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