男友身邊也有這樣的女生嗎 日網列三大「希望與男友保持距離的女性」

有沒有遇過男友身邊，讓妳認為非常需要保持距離的女性？日本網站peachy共列出三種「可以的話希望避開接觸，男友身邊需要被注意的女性」。

一、不懂得保持距離

不懂或刻意不保持距離感的女性。即使是初次見面，也會對男生發牢騷或撒嬌的要特別注意。事實上，男生也很容易本能地因爲女性發牢騷或撒嬌而感到高興，部分人就會這樣乖乖地被牽著鼻子走。

二、刻意、故意流露的性感

過度性感的女性也有可能是需要注意人物。她們通常會表現的不經意，但其實是有目標後才故意流露性感的那一面。而男生的意識，常常會本能地轉向她們。

三、喜歡依賴著、黏著男生聊天

毫無顧忌地依賴男生，頻繁聊天的女性也要注意。男生常常會對依賴自己的女性產生好感，並以此爲契機開始關注起她。另外，這樣的女性中，也有明明知道對方有女朋友，還執意接近的厚臉皮的人。

如果男朋友身邊好像有以上這三種特徵的女性的話，平時就提高警惕吧。