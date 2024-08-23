家庭主婦沒收入沒地位…她疑惑能幸福？過來人揭這點最讓家人擔心

家庭主婦需要照顧家庭、照顧孩子，辛苦的一面是旁人難以看清的。一名女網友發文詢問，好奇家庭主婦沒收入，在家庭裡沒地位，是否能有幸福快樂的生活呢？對此，網友分享自己經驗，給出肯定的答案。

一名女網友在Dcard發文，表示家庭主婦沒收入或是收入比老公少，容易產生在家裡沒地位，或如果發生爭吵，老公就會認為：「是我在養你，你憑什麼那麼多意見？」手心向上，不敢要求老公花錢買想要的東西，或是幫忙照顧娘家的父母。

原PO認為，太多的家庭主婦都是這樣，即使勤奮做家事、照顧小孩、煮飯等等，也會被當作「理所當然」，更不會有人稱讚她做得很好，因此原PO很好奇：「有沒有家庭主婦，真心認為自己沒有這些問題，或是即使有也不影響幸福快樂的生活？」

此文一出，不少家庭主婦分享自己的經歷，認為只要老公體貼溫柔，也能過得很幸福，「我算是挺幸福的家庭主婦，有小孩之後，離開職場開始育嬰生活，老公是神隊友，除了協助育兒、家事也會分工。平常我下廚，他就洗碗，我洗衣服，他就倒垃圾，我陪孩子們睡覺，他就整理客廳、拖地，我們幾乎沒什麼爭吵」、「結婚十多年了，雖然沒有大富大貴，但我覺得自己很幸福，平淡，孩子健康，跟先生感情不錯，很足夠了」。

也有網友分析，家庭主婦的「幸福」是偏「付出」的，而非自我成長，「身邊的家庭主婦大致上都覺得自己很幸福，身為家人的我們，是也沒有覺得她不幸福，不過與社會脫節過久的那種，才30幾歲思維卻停滯、經濟不獨立，其實滿讓家人擔心的…看妳看幸福的角度是什麼…個人覺得她們的幸福標準，比較偏向付出，非自我成長」。