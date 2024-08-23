理財高手？大姑送小孩二手生日禮…要求2倍回禮 她怒「被暗算」

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聯合新聞網／ 綜合報導
與大小姑相處不睦也是許多媳婦的惡夢。圖／Ingimage
與大小姑相處不睦也是許多媳婦的惡夢。圖／Ingimage

除了婚後麻煩的婆媳關係常讓人卻步，若與大小姑相處不睦也是許多媳婦的惡夢。一名網友在臉書毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，大姑在原PO小孩生日時送了三份禮物，其中兩份是她讓小孩挑「二手」的送，原本認為可以讓孩子們體驗分享的快樂，沒想到後來被討回禮，讓她氣得直呼「僅此一輪」。

原PO在文章中詳述婆家習慣，她表示自己的婆家所有人包含大人、小孩都有慶生習慣，在疫情期間暫停過一陣子。這陣子才重新開始舉辦，不過自己的生日卻被忽略，讓她決定除了自己孩子的慶生其餘都不參加。不僅如此，去年自己孩子生日時收到的三份禮物，其中兩份是姪子姪女的舊玩具，起初原PO心裡其實很開心，認為讓孩子們體驗分享的快樂是很好的經驗。

沒想到，等到姪子姪女生日時，卻被要求兩個小孩各送三個禮物。原PO補充，由於姪子姪女年紀稍長 自己孩子的玩具根本送不了要買新的，她這才意識到之前的好意全是陷阱，讓她火大直言「真是一手好算盤！當我盤子」。不過原PO也不是省油的燈，最後還是拿了二手品和贈品湊齊了「生日禮物」。

文章曝光不少網友拍手叫好，在底下紛紛留言「心機那麼重，禮物還要用討的喔」、「好一個舊換新，真不要臉」、「跟這麼會算計的人有牽連真的很累」、「過生日沒什麼不好，如果要這樣要來要去，我覺得就不必了」、「生日我不想送來送去，一家人過就好」、「三個變六個，真是個投資理財的高手」。

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