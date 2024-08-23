46歲女猶豫做試管生小孩 過來人提4點勸三思：無優勢與共識

年過40若想要孩子，「試管嬰兒」是選項之一。一名想生子的女網友發文詢問，稱她目前46歲，萌生了做試管嬰兒的想法，因此詢問網友「假如是妳的話，妳是女生的話，妳46歲還會想要做試管生一個小孩嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前46歲，在37歲時有冷凍卵子，目前要與37歲的男友結婚，討論是否要生小孩。原PO表示，她和男友都是公務員，薪水為5萬和6萬多，各有車子，但沒房子。

原PO透露，男友對小孩的態度是可有可無，原PO很猶豫，因為要生的話，可能要到70歲才能退休，並且不知道孩子個性和健康。特別是她如果懷孕已是超高齡產婦了，因此想詢問網友們的意見，如果是妳的話，「46歲還會想要做試管生一個小孩嗎？」

此文一出，引此網友熱議，不少人勸原PO別生了，負擔太大，「高齡風險太高了，特殊兒機率也大大增加，而且照顧小孩也比較沒體力，還有現實問題，沒房子又薪水太低，二個人養個狗狗貓貓也很幸福呀」、「46歲生太ㄍ一ㄥ了，體力也是一大考量，寶寶剛出生時是最累的時候，半夜很常要起來」、「男生，對寶寶可有可無。光是這點，就算妳年輕20歲，我也會勸妳不要生」。

也有網友結合自身經驗，提出「4點」難題，勸原PO好好考慮，「1、妳已經高齡，妳體力不見得跟得上。2、高齡試管成功率也不高。3、妳老公對於生子育兒與妳無高度共識。4、你們家庭收入很難支撐以上幾點，如果妳還年輕，那妳拚一點可能可以過關，但目前妳已經無此優勢、年紀大要花錢的部分就多…除非你有強大的後援」。