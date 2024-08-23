閨密產後潑冷水勸別生…她讚夫「超帥」反擊！網緩頰：也許正水深火熱

高齡產婦除了要自己調養身心外，家人的支持和鼓勵也是必不可少的。一名女網友發文，稱自己的閨密剛生小孩，未料去探望時閨密卻嚴肅地叫她別生，老公直接超帥回應反擊，讓她不禁直呼：「我老公好帥！」

一名女網友在Dcard發文，表示她跟閨密都是大齡結婚，都很努力備孕，彼此都會加油打氣。閨密在結婚三年後，做試管順利懷孕，給了也在努力做試管的原PO一劑「強心針」，但當原PO看著剛出生的小孩，提出之後他們小孩可以一起玩時，閨密卻突然嚴肅地說：「想沒有小孩的生活如何？畢竟妳是高齡了，而且妳看我懷孕這麼辛苦？我是覺得妳不要生了啦！」

原PO當下十分詫異，她不理解閨密為什麼要說這種話，「自己生完了，叫我不要生？還看衰我？」，原PO正想回嘴，一旁的老公直接站起來說：「那我們不打擾妳幫小孩把屎把尿了，哪天妳被小孩搞瘋，被小孩頂嘴，氣到不行，滑開限動看到沒生小孩的我們在爽喝咖啡、度假的時候，就不要嫉妒嘿」，直接反擊閨密。

原PO老公說完話後，閨密臉超級臭，未料老公臨走前還說了一句：「我覺得妳以後不要再跟我老婆聯絡了，我覺得妳只會講些偏激的言論，這樣對我老婆心情很不好」，雖然原PO仍費解為何閨密勸她別生，但老公的言行還是讓她直呼「真的好帥！」。

此文一出，不少網友猜測閨密可能有「產後憂鬱」，說話不適當，「我覺得她可能產後憂鬱症 覺得生小孩後生活是她無法預料的，才會說這些話欸」、「論說話的藝術，育兒真的蠻辛苦的，懷孕的辛苦是一時，養育的責任是一輩子」。

也有網友認為，可能閨密真的為了原PO好，「說不定她真的是為了妳好…沒有生過寶寶的人不清楚，懷孕生產其實只是小菜一碟，懷孕生產的不舒服遠遠不及育兒的來得高壓，真正大魔王是之後的育兒…她體驗過育兒魔王，知道育兒對體力、精神多壓迫，所以可能才會勸妳別走，因為寶寶一旦生下來就沒回頭路了，再苦跪著也要走完」、「我生完小孩的人，也覺得其實不一定要選擇生小孩這條路，也許她正在水深火熱中，才這樣跟妳說」。