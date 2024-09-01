【話題徵文：我能懂你】沒錢的滋味，我懂

因不擅長賺錢，我常為了省錢，一餐只吃一顆饅頭，若投稿獲得刊登，就慰勞自己吃盤臭豆腐。飲食不夠營養，所以總是一副瘦巴巴的樣子。

然而，生活總有許多意外開銷，為了補足缺額，投稿報社之外，我亦積極參加徵文比賽。某年，佛光山推出一個徵文活動，我寫了一篇散文、一篇小說參賽，沒想到有把握的散文落選，小說倒是得獎了！獎金五千元外加兩千元佛光山圖書禮券。

獎金繳帳單，帶禮券到佛光山門市，好不容易選好書，結帳時店員說：「這系列書籍不能用禮券。」錯愕中把書放回去，重挑老半天卻挑不到自己想要的，站在書櫃猶豫很久。此時，一位外表高貴的女客可能聽見我與店員的對話，理解我的難處，走過來說：「我用兩千元跟你買圖書禮券。」因為這位女士，我買到了心儀的書。

之後，我又參加市政府辦的某個徵文活動，得到兩萬多百貨公司禮券，趁機換了電腦和數位相機，預備將剩餘的幾千元留著慢慢使用。那陣子，一位準備考國考、平日也和我同樣省得要命的朋友，再次熱心與我分享哪裡有便宜又大碗的店家，我便決定請他到百貨公司美食街吃飯。

到了美食街，我告訴他想吃什麼隨便點，我付錢！他擔心我打腫臉充胖子，堅持自己付，還點了最便宜的東西。我看不下去，加點許多菜，朋友一臉驚訝！吃完結帳後，我又帶他到美食街的麵包店買了一堆點心。

朋友不知道我有寫作習慣，只覺得整個過程都很不真實，還問我是不是吃錯藥？其實，我只是很清楚沒錢的滋味，並想將那位女士的善意傳遞下去。