【生活進行式】車子要來了嗎？

在網路連載漫畫的留言區看到「車子要來了嗎？」這句貼文，年過半百的我不禁爆出所謂的「姨母笑」。

開車等同於翻雲覆雨？

「老司機開車」、「安全帶繫好」皆已流行多年，可以指涉開黃腔、十八禁或帶有情色與色情之類的內容；稱某人為「老司機」，原本只是形容行業老手、誇讚經驗老到，後來卻可視情境解讀成風流或下流，有時彈性大到非一般思維可以掌握。

「車子要來了嗎？」在那一刻指的是床戲，即預測下集內容應會出現男女主角「開車」的鏡頭，而此「開車」等同於我們古人說的「翻雲覆雨」。

如今網路世界裡的語流體系，已少見過去「兒少不宜」的警告，多的是讓「老人懵圈」的怪哏，待我們虛心學習和研究。這是全球網民腦筋急轉彎的結晶，且分秒進化中。

探究這些字詞的出現，有些是為躲避演算法對不雅文字或禁忌詞彙的自動封鎖，網民們絞盡腦汁「閃爍其詞」，靈感可能來自遊戲、時事、流行文化，或者就是一群人看著喜歡而轉發流通，並於期間產生多種突變，最後「適者生存」。生活中一些再平常不過的物品與舉止，到了2024年的今天，硬被賦予了其他意涵。其頻繁使用及廣為接受的程度，說不準哪天就正式被編入辭典裡。

除去情色曖昧，罵人的、詛咒的、不待見的負能量字眼，絕大多數演算法逢「死」必誅，連恭維影片或作品精采的「笑死」都不讓貼，逼得網友們不是留言注音、拼音，便是改用台灣國語，來個「笑鼠我了」。

我印象極深的，是1999年周星馳電影《喜劇之王》出現了超乎字面意思的「領便當」一詞，指演員下戲、劇中死亡；因為此時劇組將結算酬勞，並犒賞他們一頓便餐。由此還衍生「領盒飯」、「拎盒飯」等類似說法，而挾著熱門電影加持，「領便當」使用頻率高得甚至逐漸替代了「死」字。

無論追漫畫還是追劇，皆逃不掉見到過於入戲的網民們，留言詛咒不喜歡的角色：「某某何時領便當？」「某某趕快領便當！」當然，「跪求作者／編劇不要讓某某領便當！」這種試圖對劇情指點江山的觀眾亦不在少數。「這個便當吃得心酸！」指某個討喜的角色被賜死，感到可惜或不捨。

我看過最狂的「領便當」應用，莫過於這句：「已經看到有兩個便當準備好了……」表示劇中有兩個討厭的傢伙，結局可期。這說法高明得直逼黑話，打死都要按個讚。

吃泡麵被公認為性暗示？

「車子」不再只是交通工具，「便當」不再只是單純的食物，那我們還有什麼生活對話是比較正經和正常的？

一邊自問，一邊想起近幾年南韓漫畫中被玩爛的一個曖昧哏：「要不要來我家吃泡麵？」劇情通常是一方送另一方到家門口時，回家的那位進門前問對方要不要吃個泡麵再走，使得接下來的情節演變為「滾床單」……幾經各平台的內容創作者對此哏青睞有加，「吃泡麵」今已在南韓被公認為一種性暗示。

顯然，進家門喝水喝茶喝咖啡上個廁所這類藉口已老土到掉渣化灰，香蕉黃瓜茄子香腸作夢都想不到竟有輸給泡麵的一天。你能看到劇中的閨密問女主：「你倆還沒一起吃過泡麵嗎？」女主問男主：「不請我吃碗泡麵嗎？」「我哪天想去你家吃泡麵。」泡麵哏玩到最後，還能回歸「字面」路線，吃的是男主媽媽煮的純泡麵配上一堆小菜，如此一本正經招待，讓劇中女主與劇外讀者們都空歡喜一場。「泡麵都吃了還不開車，作者成心想領便當嗎？」這留言是開玩笑還是威脅？

韓國泡麵和香豔掛鉤，與中文語系中的「開車」堪稱「並駕齊驅」，都收錄在我的「活久見大辭典」中（「活久見」也演化自韓劇對話，意指活久了啥事都能見識到）。然後，新冠大流行期間，萬物瘋漲人人屯糧，在美國超市貨架上只要瞥見任何種類的泡麵，都能引起我莫名「花癡」的聯想繼而發笑。還好這「情色哏」只是「吃泡麵」而非「吃飯」，否則我豈不得天天頓頓「噴飯」？

我大概早被一幫想像力無遠弗屆的網民給帶壞得十分徹底，無庸置疑。