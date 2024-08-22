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婆婆愛面子逼媳婦挺大肚子辦流水席 大票網友齊勸：不要理她

聯合新聞網／ 綜合報導
婆婆愛面子要逼媳婦挺大肚子辦流水席婚宴，讓當事夫妻倆都很不開心。示意圖/Ingimage
婆婆愛面子要逼媳婦挺大肚子辦流水席婚宴，讓當事夫妻倆都很不開心。示意圖/Ingimage

許多新婚夫妻為了省去不必要的麻煩，選擇不辦婚宴直接登記結婚，但如遇到婆婆反對時該怎麼做？一名女網友在Dcard發文抱怨，自己和先生交往時就已經達成協議不辦婚宴，但婆婆卻一直吵著要辦讓她覺得相當困擾。

原PO表示，因為不辦婚宴可以省去許多不必要的紛爭，所以早早和雙方家屬協調過只登記不辦婚宴，兩方也都同意。沒想到結婚在即，婆婆卻突然反悔揚言要出錢讓他們辦婚宴，還是他們最不想辦的流水席。原PO表示婆婆認為只登記很沒面子，但原PO心裡也知道，一旦讓婆婆出錢辦成，最後只會鬧得原PO夫妻倆很不開心，明明是自己的婚宴，卻像是配角一樣。

原PO補充，因為自己孕期孕反明顯，又遇到6、7月一些民俗禁忌，這樣拖就會延到9月，那時候肚子裡的孩子都已經7、8個月，怨道「到底誰會想要（辦婚宴）啊」。沒想到婆婆還在旁邊表示原PO很瘦又是第一胎，還會藏肚子不會很明顯，仍讓原PO忍不住抱怨「不是這個問題吧」。

原PO強調先生的處理方式她很滿意，只是婆婆的出爾反爾讓她很不開心才上來抱怨。貼文曝光吸引不少網友紛紛留言力挺原PO，「幹嘛非要折磨妳只為了自己的面子」、「婆婆應該是想做給外面的人看吧」、「不要理她，很多長輩都很像要糖吃的小孩，得不到想要的就一直番到晚輩同意為止」、「還好老公很支持妳，這種情況就是要踩死底線，用時間跟婆婆揮，不辦就是不辦」、「心情愉快堅定立場，加油」，也有網友提供比較緩和的協調方式「跟婆婆說為孩子著想，不建議這樣奔波辦婚禮」。

婆媳紛爭 結婚

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