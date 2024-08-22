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她困擾3000萬遺產與出國追夢怎抉擇 網認合理：魚與熊掌不可兼得

聯合新聞網／ 綜合報導
女子想赴美工作，卻被家中情緒勒索不能分遺產。示意圖／Ingimage
女子想赴美工作，卻被家中情緒勒索不能分遺產。示意圖／Ingimage

想要得到父母的遺產又想遠赴海外工作可以嗎？一名女網友在Dcard分享自身經歷，她表示自己非常嚮往海外讀書工作，尤其是美國，但家人非常反對，甚至揚言只要她出國就不會分配遺產給她，父母均分財產的話她大約可以拿到3000萬元，巨額的財產和逐漸衰老的父母讓她的決心有些動搖。

原PO表示，自己是家中老么，前有哥哥姊姊，家裡共三個小孩，她是成績最好也是最叛逆的。她表示父母控制欲極強，過了晚上十點半沒回家就會瘋狂打電話，甚至會打給男友或親近的朋友。面對這樣的控制原PO也不甘示弱總是已讀不回、不接電話，目前也不住家裡。

原PO補充道，住在家裡不須給孝親費，但要打掃房子也要受到父母約束，而外宿的她一個月要上繳五千元。她提到自己過去的成績和現在的收入比哥哥姊姊高很多，但是哥哥姊姊非常聽父母的話，和哥哥姊姊感情很好的她也常聽到媽媽被氣到哭等類似的言論。

除了巨額財產，看著逐漸衰老的父母，原PO也感到相當不捨，同時卻又非常渴望自由，在這之間游移的她忍不住上網抒發情緒。貼文一出讓網友不解表示，「妳不要拿遺產不就好，父母本來就有權利分配啊」、「不然就有骨氣一點，出國不要拿遺產，為什麼妳要父母順妳的意又要給妳遺產」、「妳日後出國生活了，也沒辦法照顧父母，為什麼遺產要給妳啊？當然是給願意陪伴我的兒女啊」、「發這個文代表妳也想要3000萬元呀，怎麼可能都隨妳的意思呢」、「又要拿錢又不聽父母的話，哪有那麼爽的事」、「人生本來就是要有取捨，不可能什麼都要」、「非常合理，等長輩年老時，辛苦照顧的是哥姊，人在國外沒盡到照顧責任的本來就不該拿財產」。

也有網友留言鼓勵原PO「支持妳，不要當籠中鳥」、「年輕人自己賺才是真本事，妳既然有這個能力，三千萬沒幾年就賺到了」。

親子關係 遺產

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