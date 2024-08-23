發生任何事都能誠心面對！「不會外遇的男人」必備三大特質

無論是任何感情，最怕的就是另一半搞外遇，腳踏多條船。如何才能找到專情、會全心對待自己的好男人，其實有一些特徵。日本網站「ハウコレ」近來就排行了不會外遇的男人，都有哪三大共通特點。

第三名：溝通能力強

不會外遇的男性，通常有著相當好的溝通能力。如此一來，在碰到問題時，他們就能夠透過商量解決，而不是加以逃避。這樣才能讓彼此間的感情更深入，構築雙方的信賴關係。

第二名：自制能力好

所謂會外遇的男性，往往就是克制不了自己的性慾和衝動，因此只要碰到一點誘惑，就會管不住自己。但是自制力強的人，比起眼前短期的歡愉，更知道應該要能忍一時，把目光擺在長期的幸福上。

第一名：誠實且具備責任感

凡是說好的約定，就一定要確實遵守，這是和伴侶相處不可或缺的態度。且唯有誠實的人，才同時具備討厭說謊和刻意隱瞞的心態。即使碰到困難，也能夠堂堂正正地面對；唯有這樣的姿態，才能強化彼此間的關係。