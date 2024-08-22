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婆婆稱習俗規定娘家坐月子「我會包個幾百元」 親媽霸氣回擊全網大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，原本就沒有要麻煩婆婆幫坐月子，但婆婆卻打電話給娘家媽媽，說習俗規定坐月子是娘家的事，自己會包數百元紅包意思一下，讓她氣炸。示意圖／ingimage
一名女網友表示，原本就沒有要麻煩婆婆幫坐月子，但婆婆卻打電話給娘家媽媽，說習俗規定坐月子是娘家的事，自己會包數百元紅包意思一下，讓她氣炸。示意圖／ingimage

坐月子是華人社會傳統習俗，可以讓產婦在坐月子期間好好休養恢復。一名網友表示，婆婆在她生產後打電話給娘家的媽媽，說已問過別人，媳婦坐月子是娘家的事，和婆家沒有關係，所以只會包個幾百元紅包意思一下。媽媽聽完回嗆親家母，「說到底就是你們不疼我女兒而已，哪有那麼多的習俗可說」。貼文曝光，網一面倒大讚「媽媽超霸氣」。

一名女網友在臉書粉團「毒姑九賤婆媳討論區」發文寫道，生產前早已安排要入住月子中心半個月，然後再住娘家一個月，而且老公也請了月嫂幫忙照顧，但因怕婆婆有意見，並未告知此安排。

沒想到，婆婆竟然打電話給娘家的媽媽，要求叫原PO回娘家坐月子，理由是「習俗規定就是女兒要回娘家坐月子，坐月子要娘家挺跟婆家沒有關係」，還強調已先問過別人，說「媳婦坐月子是你們娘家的事，我這邊也表示一點意思，會包一個幾百塊的紅包意思一下好就好」。

原PO表示，媽媽聽到婆婆這樣的說，直接回嗆「親家母，說到底就是你們不疼我女兒而已，哪有那麼多的規矩跟習俗可以說，我自己的女兒我們自己會疼，不用你在那邊自己訂習俗」。對於婆婆的行為，原PO也感嘆道「我到底為什麼要叫她媽媽」。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言回應，「幾百塊紅包她好意思說出口喔」、「寧願她不要包，還不會那麼難看」、「我聽到的怎麼是媳婦回娘家坐月子是婆家沒面子欸」、「幾百塊？叫她拿回去，小孩直接跟妳姓吧！」、「莫名其妙的老灰狼，不做就說一些有的沒有的」。

更多人對大讚原PO媽媽，「娘家媽媽態度100，超霸氣！」、「很給力的媽媽」、「有娘家挺就是不一樣！嫁出去的女兒，受到了委屈！不用怕，就算天塌下來了，娘家永遠都是避風港！」、「只有娘家才會把女兒視為掌上明珠！」

坐月子 娘家 婆媳紛爭

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