住1天「用掉半包衛生紙」被嫌浪費！她提賠償5元 男友：馬上轉帳

情侶交往想走得長久，彼此的生活習慣與價值觀需要互相配合及磨合。一位女網友表示去男友家住了一天，用掉半包衛生紙讓男友覺得很心疼，說半包他可以用一周，女網友道歉並願意賠償半包衛生紙的錢5元，還被要求要馬上轉帳。貼文曝光引發兩派論戰。

一位女網友在「Dcard感情板」以「用了半包衛生紙轉帳$5給男友」為題發文寫道，上周到男友家住了一天，之後兩人出遊2天回來，男友發現廁所原本還有半包的衛生紙只剩2張，對原PO說半包衛生紙他可以用一個星期，這麼快就沒了讓他很難過，因為這也是他辛苦賺錢買的。

原PO雖然道歉了，但男友仍表示還是覺得很難過，於是原PO說「那不然給你半包衛生紙錢如何？」，兩人達成協議，但被要求必須馬上轉帳5元，原PO也貼出轉帳證明所言不虛。

兩人事後還衛生紙的使用方式進行討論，男友對於她大、小號都至少要用掉5張衛生紙很不理解，質疑擦一次就會整張濕掉嗎？為何不能折起來再擦第二次？原PO解釋男女構造不同，個人認為女生維持私密處清潔很重要，不只上廁所會使用，早晚洗澡後都需要擦乾，而且擦馬桶座墊也會用到，所以用量真的就會多一些，再加上自己有點過敏體質，常會擤鼻涕、擦眼睛分泌物，所以決定日後可能會買一袋衛生紙放男友家使用。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言「這算A到極致的奇文共賞吧」、「分手吧，連這種事也要計較，以後會計較不完」、「用5張很浪費沒錯，但因此要付5元也是很奇葩」、「我會自己買衛生紙，但是我會先分手」、「我直接買一串砸他臉上」、「這故事太好笑了吧，女的居然提出轉5元？男的居然也接受？我本來想說你們不適合，但忽然想通你們超適合欸」、「衛生紙這種小錢都要小氣了，還談什麼戀愛」。

貼文也釣出原PO男友現身留言說明，「我是原PO的男友，我要說一下，她不是第一次來住了…，我們在一起快1年，只是每次來，我這邊的衛生紙就可以在一個週末兩天消失2/3包或是1包，她回去後我就默默再拿出1包放到廁所…，對於衛生紙使用速度我覺得實在是太快了，不太舒服」。

有網友站在男方的立場，「我覺得這不是計不計較的問題欸，畢竟這個用量是真的誇張了一些，只因為它是衛生紙，所以大家才覺得是小錢幹嘛計較？可能男生本來就對於女生會用的張數不理解，但是覺得也沒有到這麼多張吧」，建議「生活習慣和價值觀很難改變，建議兩個人討論出彼此都感覺舒服的共識，不然往後更多柴米油鹽都可以是爭執點」。