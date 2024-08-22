寶寶不喝公公還塞奶…「偽單親」媽不敢托嬰公婆 網勸找「臨時救星」

每個家庭對於育兒的觀念可能不同，正確協調溝通，才能平安照顧寶寶長大。一名女網友發文詢問，她的老公平時不再家，獨自照顧寶寶，但又與公婆育兒的觀念有矛盾，各執一詞，於是發文抱怨：「保姆的話有在看，但目前沒看到滿意的，對於公婆又不是很信任。」

一名女網友在Dcard發文，表示自己的老公因為工作因素幾乎不在家，近期三周只在一天，她只能24小時照顧寶寶，還好工作能居家辦公，時間較好調配。原PO表示，近期寶寶長牙齒又感冒，照顧得非常疲倦，家附近沒有托嬰中心，保母也還沒看到滿意的，老公說他爸媽很閒可以照顧寶寶，然而原PO並不信任公婆，因此他們開始了激烈的爭論。

原PO表示，公婆曾經要給寶寶擦面速力達母（有被制止沒有擦成功）、有調錯奶粉配方、拿蝦餅給寶寶吃、還問寶寶能不能吃蔥油餅，最讓原PO難釋懷的是，有次公公抱寶寶餵奶，前面寶寶喝幾口就不喝了，結果公公沒停手繼續塞奶給寶寶，制止了依然沒停手，後來要奶瓶才停手。

原PO老公覺得事情不嚴重，「寶寶也沒哭代表寶寶沒有感覺不舒服」，但原PO覺得奶塞了寶寶只能吞，「難道要等哭了才能表示不喜歡嗎？」並覺得公公不停手不夠尊重他們身為父母的決定，老公仍覺得原PO過度解讀，夫妻各執一詞，於是詢問網友的看法。

此文一出，立刻引起熱議，不少網友支持原PO的想法，「你沒有過度解讀，麻煩公公跟隊友試想一下，不想吃東西，但一直有人將食物往你嘴裡塞是什麼感覺？」、「請他尊重『主要照顧者』的想法，不要在那邊沒出力卻狂出張嘴干涉」、「這部分不用管隊友的想法，他平常無法出力照顧小孩就應該聽妳的以妳方便為主，與公婆同住到時要處理的不只寶寶照顧問題，還有妳的情緒問題，一定會因為溝通不良導致各種不滿」。

也有不少網友建議，可以找「臨托」，找專業照顧更好，「找臨托也可以，先解決暫時的問題，然後持續問托嬰跟保姆」、「建議持續找托嬰，暫時先找到府臨托，媽媽還是需要休息，費用兩人均攤，不要照顧跟財務壓力都在一人身上」、「托嬰、保母的照護、知識絕對比公婆來得專業！真心覺得給公婆顧更擔心」。