出國遭媽媽逼買伴手禮「滿足舅舅願望」 她反感：怎如此理所當然

出國旅遊常會帶伴手禮回來與親朋好友分享。然而，還沒出國就被強迫買禮物回來，你還會買嗎？一名網友在Threads上抱怨，自己準備要去日本，媽媽知道後直接要求帶兩個飾品回來給表妹，還說是「滿足舅舅的願望」，理所當然的語氣讓原PO非常反感。

原PO認為，這種要求要也是舅舅親自問她，畢竟自己和表妹感情根本沒那麼好，之前出去旅遊也沒有帶過禮物，不解問「怎麼會要我一定要買禮物給他們」。

原PO在原貼文下補充，明明是自己花錢出國去想去的地方玩，不管今天是大東西或是小東西都是「幫」他們買回來的伴手禮，結果媽媽還用情緒勒索的口氣讓她做這件事，她才會這麼反感。原PO認為，買伴手禮這件事本來就是出於自己想做這件事而做，沒有買才是理所當然，畢竟這就是一種送禮行為。原PO的老公也忍不住吐槽舅舅「滿足願望就該帶小孩出國玩啊」、「補習的錢都夠來買機票了」。

文章貼出吸引不少網友共鳴，「出國都不敢說，每次都會被一堆親戚要求帶東西回去送」、「幫他人買東西這件事真的僅限於，出自於自己內心想要買點伴手禮給家人」、「不要自己想顧及這種情誼還要別人出錢」、「幹嘛要情緒勒索啊，這樣感覺真的很差」。也有人分享類似經歷，像是第一次自由行在自己家裡群組報平安，結果有人在別的親戚群組宣傳，最後帶了六瓶玻璃瓶腸胃藥及3瓶玻璃瓶維他命回台；還有幫忙扛電鍋回家，只被告知電鍋好用和被要求「之後你還要繼續為家人服務」等荒謬經驗。

不過也有人認為其實小吊飾不佔空間，原PO還是可以做個人情的，「小飾品應該還好吧，我覺得爸媽這樣講話蠻客氣的」、「小飾品還行吧，不會佔太多空間，方便的話就買一下，給家人做個人情」。