男抱怨女友24歲「中年發福」 網一看體重狂酸：把她讓給我！

男女交往過程中，難免會有所爭執，但若對另一半過於嚴苛，恐怕會讓感情無法長久。日前有位男網友表示「女友中年肥胖怎麼辦？」，他指出女友現在24歲，體重54公斤至58公斤，最胖到62公斤，直呼「根本不是我當初認識的她」。對此，不少網友批評「放過這個女孩吧，不少人排隊等她」。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示「女友中年肥胖怎麼辦？」他說女友17歲的時候身高170公分，體重51公斤，全身白白嫩嫩，但如今24歲了，體重卻在54-58公斤上下，甚至最胖時曾經來到62公斤，「整個人肥了一圈，雖然還是白嫩，但超肥的」，原PO在文末抱怨，「根本不是我當初認識的她」。

對此，有人吐槽年紀，「24歲就算中年？你在說什麼啊？」、「24歲叫做中年？」、「所以我現在30歲，160公分50公斤是超胖，24歲是中年的話，你是老年了嗎？」、「32歲、55公斤的肥胖老年人路過」。

也有人認為原PO太嚴苛，直呼「不要就讓出來，很多人都在排隊等她」、「你就不要啊，人家又不差你一個」、「身高170公分，體重55-58公斤是標準值範圍好嗎？」、「審美觀本來就因人而異，51公斤是過瘦，你身材是多好？這麼要求另一半」、「你還是讓出女朋友吧，一堆人搶著要」、「所以你長得很帥嗎？照片發出來啊！你又身高多少？幾公斤？」、「不喜歡人家就分手吧，別浪費別人時間，你要不要看看你自己在說什麼」。