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電資女常被異性當「哥兒們」 她有收入有房嘆難找對象：行情怎麼差這麼多？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文詢問，她讀電資系，但系上男生卻只把她當「哥兒們」。圖／Ingimage
一名女網友發文詢問，她讀電資系，但系上男生卻只把她當「哥兒們」。圖／Ingimage

讀電資系的女生佔少數，但也會因為各種因素找不到對象嗎？一名女網友發文詢問，她讀電資系，但系上男生卻只把她當「哥兒們」，甚至出社會後有收入、有房，仍然找不到對象，於是發詢問網友：「是不是電資女真的不容易找對象？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己讀的是電資科系，系上的男生人都不錯，都當她是「哥兒們」，但他們寧願跟外文系、金融系的女生聯誼，就是不會追求原PO。出社會後，她的年收、房車都有，可是每次被介紹對象，對方跟原PO聊聊後就沒聯絡了，而公司的同事寧願去外面找，也不把她當成交往對象。

原PO表示，自己雖然沒特別漂亮但也不醜，去逛夜市都有人來聊天的那種，只是每次往下聊，對方聽到原PO念什麼（科系）、賺多少，之後就慢慢不聯絡了。原PO身邊的同學、同事也有和原PO一樣的收入，卻都有一堆媽媽熱心幫忙介紹，每天都忙著約會，讓她感嘆：「為什麼我也是科技業有收入有房，行情就會差這麼多？」

此文一出，立刻引起熱議，有網友認為男生考量「面子」問題，不願意找比自己厲害的，「因為男性面子會掛不住，壓力很大」、「因為不喜歡比自己太過強大的人」、「有可能…妳賺太多，讓對方覺得有壓力吧，有時候看到頂大學歷在豬屎屋工作，或是醫牙藥我也會有這種想法，就算對方可以接受，但他家人就不見得了」。

也有網友認為原PO太「挑」，又或是顏質、性格的問題，「很普的電資女，求學過程還真沒看過幾個單身的，怎樣都有人主動追，出社會也是男多女少的環境，在這樣環境下還能單身，要嘛自己太挑，不然就是個性有問題」、「大機率是太挑，不然有錢的科技業姐姐，超多喜歡姐姐型的男生會想要的」、「有時候妳不要只往外在看，也要往內在看」、「寧願跟XX也不跟我，可能不是聽到妳念什麼、賺多少就沒興趣，或許聊天過程中感受到妳的個性」。

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