婆婆想讓孫女叫「招弟」…她想孝順又怕對不起女兒 網怒：什麼年代了

雖然現在強調男女平權，但偶爾還是會發現一些重男輕女的事。近日有網友發文，稱自己的婆婆想把她剛出生的女兒取名為「招弟」，讓她相當為難。

原PO在Dcard發文，稱自己的婆婆要把剛出生的女兒取名為招弟，原PO認為這個名字有些「古怪」，朋友和親戚也都認為這名字「不僅不符合現代審美，在社會上也不易被接受」。

在與婆婆溝通，希望她能理解自己的顧慮後，婆婆依舊堅持這個名字有傳統意義，並且對家族有特殊的情感價值，不同意取其他名字，而原PO的老公也表示他尊重母親的意見，甚至想說服原PO這是「訓練孩子不要在意他人的眼光」。

原PO擔心若是自己妥協，孩子未來可能因為這個名字而遭遇許多困擾。原PO也希望能有折衷的方案，既能尊重婆婆的意見，又能取一個好的名字，但隨著討論變得越來越激烈，家裡的氣氛也逐漸緊張，讓她相當困擾。

文章引來大量網友留言，紛紛反對為原PO的女兒取名為招弟，「她為什麼不自己改名成招孫，不然你老公也可以自己改招兒啊」、「堅決不要。誰管這種家族傳統啊，是有要生第二個？誰保證第二個就是男的？是男的就會比較好？」、「被取這種名字真的很靠北，家裡是有皇位要繼承是不是，跟你婆婆說要取名招弟不會自己生一個喔」、「當然不要，什麼年代了，大不了鬧家庭革命」。

也有網友表示，妥協這一次，女兒肯定一直被欺負，「爸媽連名字都沒辦法為女兒做主了，別說成長路上阿嬤會多重男輕女了」、「連名字都不敢做主了，更不用說未來你女兒成長路上你婆婆對她各種重男輕女的歧視」、「我就不信取這個名字你婆婆就會很愛孫女，不要以為女兒取這個名字就可以翻轉在家中的地位」。

還有網友建議原PO「用魔法對付魔法」，「跟婆婆說你去請人算過了，這個名字跟八字不合，如果取了這個名字，對小孩跟家裡不太好」、「你就先去找個算命老師請他取名，跟他套好再帶你婆婆去，給算命老師洗腦一波」。