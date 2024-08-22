自拍愛修圖、怕胖浪費食物都NG！讓人謝謝再聯絡的女性「7大共通點」

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聯合新聞網／ 綜合報導
自拍修圖太超過容易引起他人反感。圖／Ingimage
自拍修圖太超過容易引起他人反感。圖／Ingimage

一段感情要培養並不容易，有時甚至可能會因為一些看似微小的個人習慣，招致對方的厭惡，讓感情在瞬間急速冷卻。日本網站「4yuuu」近來就分享在男性眼裡，哪些女性行為會讓他們感到傻眼，留下負面的印象。

1.太愛修自拍

愛美是女人的天性，因此在自拍後，會想進一步修圖讓自己變好看，也是理所當然的行為。不過如果修得太兇，整個容貌和臉型變得和本人不一樣，甚至是讓身邊景物看起來都扭曲了，就會遭致反感。

2.常常說人壞話

無論是青春少女還是家庭主婦，聚會時總少不了要聊八卦是非。但是如果在聊的過程中，總是對他人口出惡言，肯定會給人不好的印象。在批評他人時，最好得多觀察當下的氣氛。

3.吃相難看

吃東西的方式，往往也展現出一個人的性格。因此不管外表長得再好看，只要吃相不佳，肯定也會讓人心生厭惡。反之，就算相貌不是特別突出，但是如果吃相好，絕對有加分效果。

4.對人差別待遇

碰到對自己有好處的人，就拚命逢迎巴結，反之則理都不理。這樣的人不管是異性還是同性，看在眼裡都無法認同。

5.生活過於極端

休假時一定要做瑜珈和皮拉提斯，飲料絕對不喝含糖的，吃飯堅持不碰麩質並嚴格遵守斷食……雖然這些事情確實能帶來健康，但是一點都不通融的話，只會讓別人感覺很累而已。

6.品味過於粗俗

開口就是髒話、黃色笑話，穿搭也很隨便等等，這些都容易讓人敬而遠之。且很多時候本人並沒有自覺，因此得站在客觀角度才能瞭解。

7.過於顧慮身材

許多人都怕胖、或是想減肥維持身材，但也應該適可而止。好比為了控制熱量，結果吃炸物把麵衣通通去除，或者吃便當完全不吃白飯等等。雖然有時確實得做飲食控管，但每件事情都太超過，就會招致反感。

兩性關係 減肥 自拍

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