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寶寶哭鬧不吃飯就容忍…母憂慣壞孩子 網曝經驗安慰：不能一概而論

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文求助，表示平時寶寶鬧脾氣不吃飯時，就會妥協他等到下一餐再吃。圖／Ingimage
一名女網友發文求助，表示平時寶寶鬧脾氣不吃飯時，就會妥協他等到下一餐再吃。圖／Ingimage

育兒是一門學問，每個家庭養育寶寶有不同的方式。一名女網友發文求助，表示平時寶寶鬧脾氣不吃飯時，就會妥協他等到下一餐再吃，卻擔憂這種育兒方式是不是會「寵壞」孩子，「聽到（朋友說）我已經養出一個被寵壞的小孩時，其實心裡還是滿受傷的」。

一名女網友在PTT發文，表示目前寶寶1歲1個月，近日和朋友吃飯時，因為孩子不想吃飯在哭鬧，朋友問原PO「平常時是不是他哭就馬上滿足他？因為他脾氣很大，這樣不正常，已經寵壞他了」，原PO聽到很難過，並表示寶寶真的不愛吃飯，吃到不餓的程度就會哭著扯圍兜、想爬出餐椅，這時怎麼逼吃都沒用，原PO就會把寶寶抱出來，等時間到才餵下一餐。

原PO透露，平時如果不想坐汽座（汽車座椅）哭鬧，和安全相關的就不會妥協，但如果是蓋子打不開在哭，就會問他「是不是打不開很挫折，想要媽媽開嗎？」然後直接幫他開。原PO的朋友則建議，當寶寶是用「哭」表達時，應該忽視他，也不能抱，直到不哭再協助處理，但原PO會擔心是否影響安全感，於是詢問網友：「又或者有更好的方式？」

此文一出，不少網友認為每個寶寶脾氣不見得相同，原PO已經做得很好了，「每個寶寶氣質不同，我是會聽聽當建議就好，孩子又不是他顧的」、「媽媽拍拍，妳有給孩子滿滿的安全感也有注意安全原則，這樣很好了，何況才1歲脾氣是可以大到哪裡去，每個孩子氣質都不一樣不能一概而論，反正出一張嘴人人都是育兒專家大師」、「這個時期的小孩不會很穩定，只短暫看到一面就斷定小孩怎麼樣，真的很不準確，媽媽別放在心上，不過覺得可以調整的地方就是要堅持原則的」。

也有人分享育兒經歷，勸原PO不要放心上，「我孩子小時候是個愛哭包，還被家人質疑寵壞小孩，但我就這麼堅持抱好抱滿，哭只是因為孩子不會表達，小孩不想吃就下餐桌，現在孩子2歲半，吃飯也非常乾脆」、「我二寶也是『脾氣很大』，真的如樓上說的學說話很快，1歲7個月就會講很多詞了；大寶很內斂，但需要很多關懷他才願意說出需求。兩個都是抱好抱滿，所以真的是天生氣質，朋友的話聽聽就好」。

育兒

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