丈夫長期在外人妻想離婚…公公：我來承擔 婆媳輪流侍寢後續更狂

夫妻感情要靠雙方努力維繫，有人妻因丈夫長期外出工作，讓她形同「守生寡」，甚至萌生離婚念頭。可是當公公婆婆知悉媳婦苦況後，公公竟大膽提出「我來承擔」，發展成荒誕三人行，婆媳後來更因嫉妒而大打出手，鬧上警局讓事件曝光。

資深傳媒人林裕豐在節目《震震有詞》中爆出這驚人事件。他指有女子結婚後與夫家同住，夫婦育有一子一女，本來家庭相當和睦，可是丈夫後來因工作關係，常出遠門到外地，小孩由妻子照顧。時間久了，妻子不想「守生寡」，於是萌生離婚念頭，並向丈夫提出離婚。

公公婆婆聽到媳婦苦況後有安撫她，可是公公卻大膽表示「我願意承擔」，於是與媳婦發展特殊關係，而婆婆亦迫於無奈接受。

婆媳輪流與婆婆「侍寢」維持了7年，但期間令婆婆生氣的是，公公找媳婦的次數較多，兩婆媳於是達成每周各自與公公相處3天的協議。但周日到底由誰來「侍寢」成了問題，婆婆自認是正宮應由她負責，媳婦卻在某周日突然發難，婆婆被趕出去後氣到回娘家哭鬧，沒想到公公竟維護媳婦，婆媳因此醋勁大發，更大打出手，婆婆氣得去報警，事件因而曝光。

對於如此有違倫常的行為，不少網友留言，「應該是媳婦要報復她自己老公吧…故意跟她老公爸爸發生關係吧」、「太荒謬了，公婆媳三人行」、「好亂的感情觀，公公如何面對自己的兒子」。也有網友認為太誇張，質疑是事件否屬實。

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文章授權轉載自《香港01》