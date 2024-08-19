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不婚不生就一定快樂嗎？ 網友感嘆：下場都一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
現代社會不少人到了適婚年齡依舊是保持單身。示意圖／ingimage
現代社會不少人到了適婚年齡依舊是保持單身。示意圖／ingimage

現代情侶結婚的年紀越來越晚，還有部分的人在適婚年齡依舊是「保持單身」，但一個人生活真的比較快樂嗎？有網友常常聽到成家立業的人分享自己生活有多悲慘，卻好像從未聽到不婚不生人士的悲慘經歷，讓他忍不住上網發文詢問。

一名網友在PTT論壇以「為何沒聽說有人不婚不生的悲慘下場？」為題發文，表示有婚有生人士的悲慘故事網上聽太多了，照理說不婚不生人士應該也有過得很悲慘的，但卻幾乎沒聽過這些人的故事，讓他感到十分困惑。

貼文發布後，不少網友在底下留言，單身生活似乎沒有這麼的理想，「因為有苦難言？因為沒人能幫他說了？」、「因為孤獨死了你也不知道」、「在這世上也不知為何死去」、「就一個人，連故事都沒得講」、「獨居老人、遊民選一個」、「沒老婆、沒小孩、沒女友，性壓抑好嚴重」。

也有人幽默回應，「很慘，每年出國，每月吃大餐」、「因為過得超爽，爽的人不會發文抱怨」、「真的很慘，賺錢只能花在自己身上」、「經濟好，單身一個人也是可以過得很開心」、「不婚不生快樂一生，有需要像他們一樣上來吐苦水嗎XDDD」、「每年可以多出國2次，假日只能隨便點外賣吃」。

少數網友認為，即便是結婚生了小孩，還是有可能難逃老年後孤獨一人的命運，「不生的人早就決定未來了，反而是生小孩的人以為小孩會養自己，最後才傻眼」、「事實上孤獨死的大多也都結過婚生過小孩耶」、「蠻多兒子女兒不想照顧老父老母的，你去老人院看看就知道了」、「有小孩也是可能孤獨死，所以有沒有錢在手邊還是關鍵，很現實的問題」。

以房養老 單身 孤獨 結婚 養老

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