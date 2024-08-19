男友開家中舊廂型貨車讓她感到丟臉 網支持：是我也不想搭

情侶約會選擇自行開車或是搭乘大眾運輸因人而異，但車子的「樣貌」可能會對人造成不同的觀感。有女網友發文抱怨，自己男友開家中的舊貨車載她，髒亂的空間與時不時熄火讓她感到非常丟臉。

一名網友在Dcard上以「男友開家裡的舊車載我讓我覺得好丟臉⋯」為題發文，說明自己在交往前就有得知男友開的是家中的舊車，交往後才發現男友所謂的「舊車」與想像中有很大的落差，廂型車不僅外表髒、車門側邊還寫店名，是妥妥載貨那種，開在路上三不五時還會熄火，原先她不以為意，但在路上不斷遇到認識的人，讓原PO覺得很丟臉。

她也提到自己曾和男友委婉的說以後搭大眾運輸就好，但男友嫌公車捷運不方便所以堅持開車，「既然談不攏，於是我想說那不要出門就沒事了，所以降低約會頻率，結果他開始和我鬧我是不是不愛他才不想跟他約會……」使原PO不知該如何向男友解釋自己無法接受廂型車。

有少數人在底下批評原PO，「有本事自己買一台呀」、「因為這種事情覺得丟臉的人才丟臉」、「沒有公主的命就別想當公主，認命點吧妳」、「有車能坐不用曬太陽擠捷運已經很幸福了，到底在挑剔什麼」。

面對不友善的留言，網友們紛紛力挺原PO，「開那種很髒的工作車就算了，還容易熄火，根本影響其他用路人，開這種工作車約會才真是奇葩」、「車子很髒就跟人衣服亂穿、鬍子不刮一樣，都說人要乾淨整齊，那車子也該有個基本的清潔。況且原PO也委婉的暗示了，其實還是滿顧及對方在這方面的面子吧」。

也有網友建議原PO可以再嘗試和男友溝通看看，「妳大可直接跟他好好討論，畢竟開著家裡工作用的甚至還有店名的車約會的確有點怪」、「有些男生會裝窮，故意看對方是否在意」、「我覺得可以找個兩人閒聊的時間，跟男友坦白的說，聊他開家裡車時妳內心的真實的感受」。