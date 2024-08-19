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北漂男資金緊繃想暫緩孝親費 母情勒「你都不用負責嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己月收入3萬元，其中光是孝親費就佔據了3000元。示意圖／ingimage
網友分享自己月收入3萬元，其中光是孝親費就佔據了3000元。示意圖／ingimage

許多人成年出社會開始賺錢後，會定期回饋給家中長輩一筆「孝親費」，藉此感謝父母多年來的養育之恩。有網友發文，表示月薪只有3萬元，3000孝親費對他來說實在是有點緊繃，詢問大家是否該和家裡溝通看看。

一名網友在Threads上發文，自己北飄到外地工作，月薪只有三萬元，生活實在是有點緊繃，規劃好生活開支後每個月勉強打平，偶爾能夠到存1、2000元，其中光是孝親費就佔據了3000元，網友建議他能和家裡溝通減少孝親費，他實際與母親討論後卻反遭責罵：「是玩掉了吧？到底有沒有在努力工作…你哥哥要讀碩士你都不用負點責任嗎？」

不少網友紛紛留言回覆，「個人覺得3000孝親應該給！畢竟媽媽拉拔你至今也不是件容易事，但哥哥讀碩士…真的不干你的事！」、「哥讀書還真不是你的責任，她是推卸責任，還覺得你好用」、「哥哥讀碩士，也可以請他自己去打工賺學費啊，怎麼會是家裡其他孩子來賺學費供養呢？」

也有人建議原PO，北漂生活很不容易，「建議房租不要超過月薪1/4，再來想辦法開源很重要，善用專長換工作提高本薪，或是空閒時間接外快」、「想拒絕就拒絕，不要內耗」、「月薪3萬多的話，除非是未來很有發展的工作，不然是建議到其他縣市找工作，日子會比較有餘裕」。

甚至有人大方給出應對父母索要孝親費的實用分法，「教樓主一招『跟長輩說你最近欠卡債4萬，可以跟家裡借錢嗎？』，然後，你的家人就會遠離你並且不再開口跟你拿錢。相信我，爆好用」。

也有網友分享自己的親身經歷，「剛出社會住家裡全上繳，每個月向媽媽領五千零用錢，結婚後媽媽病倒，每個月跟弟弟各給兩萬，作為媽媽生活還有醫療支出」、「以前剛開始工作的時候，媽媽會把我全部的薪水拿走，兩萬多塊就這樣沒了，但現在就會知道家裡開銷一直都很大，如果沒有我的兩萬多塊，家裡其實很不好受」。

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