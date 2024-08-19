女兒個性太強會「暴怒」…媽媽擔心自己沒教好 網反讚：會保護自己

父母在教育孩子的過程中，總是會遇到各式問題。近日有網友發文，稱自己的女兒行為表現和語言表達都很優秀，只是有時會突然對一些事產生很大的反應，會突然爆哭、生氣，讓她很苦惱。

原PO在Dcard以「我的女兒真的很糟嗎？」為題發文，表示自己三歲的女兒平時表現很好，自己上廁所、吃飯收拾、餐桌禮儀都沒問題，個性也很好，會注意小細節，常讓父母感到很窩心。只是有時女兒對於某些事情的反應非常大，可能會突然爆哭、生氣，讓原PO很苦惱。

原PO分享了幾件讓女兒有「反應」的事情。首先是在婆家聚餐時，女兒會直接說自己不喜歡吃什麼，並表示要自己夾。其次是當長輩對女兒說她好可愛，要摸她時，她會直言「不要，我不想要人家摸我」，若長輩還是硬要靠近，她會暴怒大喊「不要摸我」。以及在面對很少見面的親戚時，即便有先告知女兒，她還是會很抗拒，會不自在，並不斷找原PO鬧。

這些舉動讓親戚們覺得原PO的女兒太有想法、不好顧，擔心她以後太強勢。

更讓原PO苦惱的是，公婆常將女兒與大伯和大嫂的兒子對比，對方小原PO的女兒兩歲，但很少哭鬧，公婆總是說大嫂很會教孩子，說他們的孩子很乖又聰明。再加上大嫂常說自己「從來沒有對孩子生氣過，每天都樂在其中」，讓原PO覺得自己在旁人眼中是個「嚴格、沒耐心，小孩又教不好的媽媽」，讓她很有心理壓力。

文章引來大量網友留言，大多數網友都認為女兒的反應很合理，「我跟你講，你的這種小孩才是以後在社會上會保護自己的」、「小孩很明確表達不喜歡人碰，對方還硬要，根本是在挑釁」、「我覺得你的孩子是女生，這樣非常好！不舒服就是應該大聲說不啊！起碼你以後不用擔心她傻傻的被騷擾還不敢跟大人說。大人在社交圈裡的面子比起小孩的安全跟可能的心理創傷相比不值一提」。