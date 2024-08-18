不買東西就臭臉！女抱怨姪子沒家教 竟被老公嗆：妳小孩會有報應

家庭教育很重要，恐龍家長縱容孩子，只會導致孩子性格扭曲，令人討厭。有女子抱怨，小叔的小孩非常沒有家教，不買東西就會擺臭臉，還會酸「伯母妳不是很有錢嗎？」，想不到她的老公卻力挺姪子，還反嗆她「以後肚子裡的孩子也會有報應」。其他人建議盡量不要再買東西給侄子，如果經濟獨立，可以趁早離婚。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她過去跟小叔的孩子很要好，平時都會帶姪子去公園或百貨公司玩，也會在家裡陪玩，然而相處久了，她發現姪子家教不太好，例如出門沒有買東西給姪子就會擺臭臉，還會罵她「小氣」、「不是很有錢嗎？」、「我媽說妳很有錢」。

該網友無奈告訴老公事發經過，老公卻指責要她不要跟小孩計較，甚至反嗆她肚子裡的孩子「以後會有報應」，原PO不解表示，「不知道老公在想什麼？是因為姪子跟他有血緣關係嗎？我肚子裡的孩子不也有血緣關係嗎？那是他小孩欸！」

其他人留言，「姪子爸媽問題超大，有血緣又怎樣，又不是欠他的，妳老公講這話也是很缺德」、「趁早認清我覺得很好」、「盡量少帶姪子外出了，露出本性了」、「妳老公的問題比那孩子問題大」。

有類似經驗的網友分享，「我帶我老公她妹小孩出門，也有被講『舅媽，妳都不買給我，我媽媽都會買』，當下我會說『好，那你找媽媽買，舅媽不會買給你』，小孩都是很直接表達，不管誰的孩子，只要在我的看管下，就是照我的原則，不喜歡就回你家，或是你可以不要理我」。

不過也有人建議，「感覺三觀可能有一點點點不合，其實還好，要全合都需要努力，畢竟彼此的成長環境、家庭因素都不同，還是需要持續溝通磨合找平衡的」。