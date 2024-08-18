生2胎胖到50公斤…她遭老公、婆婆嫌胖 網曝1招解方

生小孩容易使女性身材走樣，照顧小孩也常使媽媽沒有心力運動健身。有人母在生完兩胎以後，遭老公、婆婆嫌棄「太胖了」，其他網友替她抱不平，直呼「難道妳先生有六塊肌，還是婆婆是林志玲？請他們要嫌棄別人先看看自己」，還有人笑稱「跟他們說：我要去醫美跟他們索取一筆現金」，不過更多人建議不二法門就是運動減肥。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己是生完兩胎的媽媽，目前身高150公分、體重50公斤，並抱怨老公、婆婆都嫌棄她太胖了，讓她相當崩潰，「請問我該怎麼做？」

其他人留言，「繼續胖下去！」、「然後呢？先生有六塊肌，還是婆婆是林志玲？要嫌棄別人先看看自己」、「嫌他們瘦啊！」、「換老公換婆婆」、「繼續吃啊」、「那就再吃胖一點，氣死他們」、「煮很多好吃的菜大家一起胖」。

有人建議可以運動或做醫美，「運動瘦下來，好好愛自己吧」、「去打瘦瘦針，一個月就很快瘦」、「跟他們說我要去醫美，跟他們索取一筆現金」、「花先生的錢去做醫美、健身」、「重點是妳自己覺得呢？妳的身體、妳的人生，由妳決定」、「運動減肥」。

還有人苦口婆心，「如果真的過重，當然就要減重啊，有時候不見得是為了好不好看，更是為了健康。醫生不是也說了『肥胖是所有疾病的根源』，我是幫人家減重的教練，真的很多人直到站上體脂機，才知道自己身體數據的可怕」。