公婆贊助「台北買房」10年後提1要求 人妻嘆：準備讓老公睡客廳

不少人婚後選擇搬出去住，可以避免掉與公婆產生摩擦，然而一名人妻表示，十多年前在公婆資助下，讓小倆口在台北順利買房，沒想到現在老公的外甥考上建國中學，公婆竟要求他們空出一間房讓外甥住。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，她和老公都是北漂工作，在公婆的資助下，夫妻倆在台北買了一間小公寓，約27坪、三房兩廳，而房貸由他們自己繳。

婚後到現在十幾年了，兩個孩子長大，一人一房住起來剛剛好，但外甥因為考上建中，公婆竟要他們清出一間房給他住，原PO也無奈說道：「所以準備讓老公睡客廳了！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「拿人錢財、替人消災，不然就出錢租小套房給外甥住吧」、「所以拿人手軟，完全沒有自主權，所以妳也沒辦法吭聲，但是外甥是還好，只要他吃的自理，沒有麻煩到妳就好」、「把公婆之前出的頭期款的一半，本金加利息還回去，就不會困擾自己了」。

也有網友說，「只有『住』還算事小，只怕後面吃喝拉撒有問題都找你們」、「家裡有小女兒，來個血氣方剛的青少年，我是絕對不願意的」、「高中生三年而已，特別來念想必是優秀的孩子，幫個忙，忍一下，結好緣，未來這位表哥也許是妳孩子的貴人，如果是我，我會同意」、「就怕不只高中住三年而已，倘若大學、研究所也在台北讀，有可能一直住下去」。