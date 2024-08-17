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不熟同事突炸喜餅！她問「該包紅包」？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友分享，某天上班時，發現辦公桌上突然多了一盒喜餅，詢問才知道是不熟的同事結婚。圖為婚禮示意圖。圖/Ingimage
一位網友分享，某天上班時，發現辦公桌上突然多了一盒喜餅，詢問才知道是不熟的同事結婚。圖為婚禮示意圖。圖/Ingimage

結婚時會通知同事嗎？一位網友分享，某天上班時，發現辦公桌上突然多了一盒喜餅，詢問才知道是位沒共事過，也沒私交的同事結婚，沒想到過一陣子卻得知對方「是收禮的」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「被炸喜餅」為題，指出某天進公司發現每個人桌上多了一盒喜餅，好奇詢問才得知是一位「沒共事且沒私交」的同事結婚，才送大家喜餅，但卻疑惑為何本人不親自通知「我結婚了，這是我的喜餅」。

這名網友進一步說明，後來從另一位同事口中得知「是收禮的」，但結婚同事並不打算宴請，也沒有要分享喜悅，讓她相當傻眼，好奇發問「大家突然被這樣炸喜餅會怎麼做？」。

貼文一出後，部分網友分享自身經驗，紛紛表示「就辦公室每個人收500元弄成一包給她」、「大家合包，有包的在紅包袋上簽名，不寫每個人包的金額」、「之前上班也是，後來就包個600結緣」。

不過，有多數網友認為直接退餅就好，指出「退回去，沒交情別想蹭紅包」、「放回去假裝沒看到」、「好沒禮貌，如果沒業務往來，我就不會包」、「當然是還他，跟他說謝謝我不吃餅，反正本來就沒交集也不熟」、「還他！我連紅包600都不想出」。

同事 喜餅 紅包 結婚

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