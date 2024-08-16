快訊

黃珊珊、李文宗、端木正開除黨籍？民眾黨中評會下周再定論

巴西62死空難黑盒子錄音曝！副機師問「發生什麼事」 1分鐘後墜毀

認錯人？八八會館負責人郭哲敏羈押北所遭砸頭攻擊

釣魚不好嗎？人夫不解妻為何禁止 網分析心理：希望你的快樂來自她

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文求助，稱自己釣魚半年，一周釣一次，然而妻子無論如何都反對他釣魚。示意圖／Ingimage
一名網友發文求助，稱自己釣魚半年，一周釣一次，然而妻子無論如何都反對他釣魚。示意圖／Ingimage

釣魚是男人的浪漫，但過度沉迷釣魚難免會造成家裡人的反感。一名網友發文求助，稱自己釣魚半年，一周釣一次，然而妻子無論如何都反對他釣魚，讓他相當無奈，於是詢問網友該怎麼辦，對此，一名網友解答：「女人就是不希望男人如此簡單的獲得快樂，她希望你的快樂應該來自於她」。

一名中國大陸的男網友在百度貼吧《釣魚吧》發文，表示自己釣魚半年了，之前是早上5點到10點，後來改到晚上9點到凌晨2點，但近日妻子堅決不同意他釣魚，無論什麼方法都試了，就是不同意。原PO表示，他一周就釣一次，晚上釣第二天也不會有什麼影響，「不懂她是什麼心理，死活不同意」。

原PO接著表示，他平時薪水都上繳，需要花費都是臨時申請，平時家務都會做，妻子有什麼決定或想要做的事，他都會給予支持，但在釣魚這件事上她強烈反對，讓原PO心裡有點委屈，於是發文求助。

對此，一名網友分析了原PO妻子的心理，提出可能的原因，「女人就是不希望男人如此簡單的獲得快樂，她希望你的快樂應該來自於她，她允許你快樂，你才能快樂」，並提出了解決方法：「建議是堅守底線，不要輕易答應放棄愛好，你就說，我不能放棄釣魚，並不是說釣魚比妳重要，而是男人需要有一個嗜好，否則我活著沒有意義」。

原PO同意網友的觀點，直接把網友原話告訴妻子，表達了「妥協不了」的想法，妻子仔細想了想，表示也不知道是不是那種心理，但最終還是同意原PO繼續去釣魚了。原PO表示，他決定不晚上釣魚了，因為可能晚上他不在，妻子沒有「安全感」，也十分感謝網友的解決方式，終於可以不帶壓力釣魚了，「等我給老哥們分享這個周末的魚獲，上周可是有兩條不到兩斤的鯉魚」。

此文一出，立刻引起網友熱議，紛紛表達祝賀，並勸原PO還是要顧好家裡，「家裡的大魚你都沒餵飽」、「找個固定釣友，應該是怕你一個人危險」、「祝釣得開心」、「這個結果挺好的」、「這還可以，允許你去釣魚了」、「想餵外面的魚就要先把家裡的魚餵飽了」。

夫妻關係 生活娛樂

延伸閱讀

爸常漏夜「釣魚」…她不解哪裡有趣 網提1關鍵：釣的是自己

男子坐一整天沒釣到魚 捷克狼犬看不下去「2分鐘就抓到」一臉鄙視：沒我你能活嗎？

釣魚恐怖意外！醫生垂釣墜河被巨鱷拖走 妻子欲救失敗目擊崩潰

影／金門胡姓釣客歷劫歸來吃豬腳麵線 說「回家真好」

相關新聞

釣魚不好嗎？人夫不解妻為何禁止 網分析心理：希望你的快樂來自她

釣魚是男人的浪漫，但過度沉迷釣魚難免會造成家裡人的反感。一名網友發文求助，稱自己釣魚半年，一周釣一次，可妻子無論如何都反對他釣魚，讓他相當無奈，於是詢問網友該怎麼辦，對此，一名網友解答：「女人就是不希望男人如此簡單的獲得快樂，她希望你的快樂應該來自於她」。

寶寶白天哭鬧沒法睡好…媽媽傳授「神奇妙招」 一試立刻安靜下來

對於照顧嬰幼兒的媽媽來說，最痛苦的事莫過於寶寶哭鬧。一名女網友發文分享，她的兒子白天下午不斷哭鬧，連睡覺也一直哭，直到用了一個「神奇小秘方」，兒子立刻停止哭鬧，於是分享給各位新手媽媽：「容易哭鬧的孩子真的可以試試看」。

【看不見的寫作課：學員篇】吳銘豪／第一堂課

優秀的團隊總會有一位傑出的豬隊友

【經典專欄復刻：《聯副電影院》】聞天祥／歐蘭朵之前：蒂妲史雲頓與德瑞克賈曼

1986年，因為《遠離非洲》（Out of Africa, 1985）迷上梅莉史翠普（Meryl Streep），到處尋找其他片源，埋首圖書館找資料，拼拼湊湊出一篇敬愛之心溢於言表的文章，一早進學校便怯生生把稿子塞進建中青年社的信箱。幾天後，一位學長來班上找我，除了告知校刊決定採用，還送我一張金馬影展的票，是日本片《典子》（1982）。

【小品文】李志傑／那些swing的歲月

低垂的夜幕將緩緩流動的內爾恩河與鄰近的景色，遠遠近近全染成了一片灰藍。大學城附近，華燈初上，河畔涼風習習，到處是打扮得體...

【慢慢讀，詩】潘家欣／河岸上的草

河岸上的草，想去哪裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。