寶寶白天哭鬧沒法睡好…媽媽傳授「神奇妙招」 一試立刻安靜下來

對於照顧嬰幼兒的媽媽來說，最痛苦的事莫過於寶寶哭鬧。一名女網友發文分享，她的兒子白天下午不斷哭鬧，連睡覺也一直哭，直到用了一個「神奇小秘方」，兒子立刻停止哭鬧，於是分享給各位新手媽媽：「容易哭鬧的孩子真的可以試試看。」

一名女網友在Dcard發文，表示前幾天帶兒子出門，準備好的「平安符」忘在床上沒帶出門，結果兒子白天都沒辦法好好喝奶，睡覺也一下就哭醒了，比平時愛哭鬧好幾倍，下午在房間又戴上平安符，還是沒辦法睡很好。

原PO繼續描述，晚上與母親通電話後，叫原PO「拿一個袋子裝爸爸的外出鞋，在前胸後背拍一拍」，還說要趁爸爸不在時效果更好。於是原PO趁爸爸洗澡時，拿鞋子在兒子「胸口」和「後背」拍了拍，然後自然地說：「乖乖喝餒餒（奶），乖乖睡覺，乖乖長大，開心健康」，來來回回說兩次，結果兒子竟然真的安靜下來，「還對著我露出招牌燦笑」。

原PO表示，雖然她在生活上不是很迷信，但真的很神奇，並推薦如果家裡有容易哭鬧的孩子，可以試試看。不過原PO補充，也不是完全不哭，此方法前提是寶寶的基本需求有被察覺跟滿足後再試，孩子還是有自己的情緒與需求，還沒說話前本就會用「哭」表達。

此文一出，網友嘖嘖稱奇，並分享其他聽聞過的方式，「婆婆媽媽真的都有很多奇妙的祖傳妙方」、「在國外是突然放一塊起司片在寶寶頭上，他們就會不哭了哈哈哈」、「我是一直帶我兒子去收驚，但他就是不好帶」。