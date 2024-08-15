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老公狂買她喜歡吃的東西吃到膩 網表羨慕：妳太好命了

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友的老公是好吃的東西就買很多的那種人，讓她吃不消，想問「大家有遇到那種，好吃就買很多的家人嗎？」示意圖／ingimage
女網友的老公是好吃的東西就買很多的那種人，讓她吃不消，想問「大家有遇到那種，好吃就買很多的家人嗎？」示意圖／ingimage

有一位女網友發文請教「大家有遇到那種，好吃就買很多的家人嗎？」因為她跟先生在交往時，只要她喜歡吃的東西，對方就大量買給她吃，吃到她怕，結婚後變本加厲。有次她提喜歡吃某間饅頭店的饅頭，她老公一次買40顆回家，塞滿整個冰箱，讓她心情變差而且無言。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文表示，每到節日婆婆就會買一堆或做一堆應節的物品。例如端午節，婆婆就會拿一堆親戚給的粽子；到了中秋節就會狂做蛋黃酥月餅，然後叫原PO拿來當早餐，還會看到誰就問要不要吃。更離譜的是，「一些朋友常給她快壞掉的蔬果，然後叫我處理。我發火N次，連我媽都說我對婆婆太凶，重點我媽跟她（婆婆）同一種人！」所以原PO很討厭過節日。

更令人頭痛的是，原PO的老公跟婆婆是同樣個性的人。今天原PO對他大發飆，原因是他買了40顆她喜歡吃的一間饅頭店的饅頭，整個堆在冰箱中。她一直強調買2、3顆隔天當早餐，但他們就是講不聽，她對老公說「你們很奇怪，喜歡吃的東西為何都要搞膩才爽」，老公直接回說「我是不會膩的，就像我對妳一樣」，整個讓原PO無言以對。不過原PO強調「他們沒有不好，只是讓我心情差」。

網友們看完原PO的貼文後紛紛表示羨慕，「羨慕妳，我都要自己買」、「妳太好命了，别身在福中不知福，我没有這樣的福份」、「哈哈哈！有人買嫌膩嫌煩，我們沒人買的羨慕不已」。「認真看文竟然被曬恩愛了。可惡！我老公還沒下班」。

有人分享自己的另一半也是這樣，「我的隊友也是這樣，愛吃什麼瘋狂買的那種，只是我吃飽、吃膩，我就不會再吃，看要丟掉或誰出來負責我都無所謂，幾次之後他們就不會再亂買」、「哈～我懂，我男友也這樣，只要我喜歡的，通通一次買超量，讓你吃到怕、看到反胃，所以後來再也不敢讓他知道我喜歡吃的東西了」，

更有人表明自己就是原PO文中所說的那種人，「我也是那個會買的人，看我家人全接受，我就納悶這麼神嗎？都沒買到不合口味的？後來我挑明說『買到好吃的不用跟我說，但不喜歡的要講，不然我可能又繼續買你不喜歡的』」。

也有對原PO情境感同身受的網友，不喜歡家人買很多東西來囤積，「饅頭放到發霉給他看看，讓他知道食物保鮮期有限，冷凍庫也不可能無限擴充，擺久也是過期。一次買15個就很多了，不要浪費錢，把錢拿給老婆去看電影逛街比較實在」。

月餅 粽子 蛋黃酥 饅頭

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