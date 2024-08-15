女不爽男友「中元普渡強迫一起拜」 更曝對方媽讓她自覺像罪人

日前一名女網友在論壇發文表示，自己與男友租住在和他家人同社區的小套房，今年的中元普渡，男友將兩人租屋處的供品搬去他原生家庭一起拜，雖然整個社區都是以社區的名義規定哪些住家一起拜，還是讓該名女網友覺得不太開心，畢竟還沒結婚，不懂為何要跟男友他們家一起拜，因此沒有出席男友家的中元普渡，原PO也坦言不去男友家的另一個原因是男友的母親，因為男友母親擔心兒子搬出去就不管自己，讓原PO覺得自己像罪人，不敢一起拜拜。話題引出其他網友在留言區分享和另一半親戚相處的疙瘩。

該名女網友在Dcard以「普渡拜拜讓我不爽男友」為題，透露自己有位交往近六年的男友，今年六月兩人租屋同居，但由於找不到便宜的的月租停車場，所以兩人的租屋處與男友家人同社區，且兩家距離不遠，走路三分鐘就能到。

起初原PO心想只是租屋，不用拜中元普渡，但後來考量到是整個社區的名義一起拜，所以準備了一些水果、餅乾，也在普渡前一晚回老家時買了金紙、普渡小旗子，寫上原PO和男友兩人的名字，不過男友後來將這些供品搬到他的原生家庭拜，即使是社區安排哪些住家要集合一起拜，原PO還是不太開心，認為「為什麼拜拜還要跟他們家一起拜，我又還沒跟他結婚？」因此原PO中元普渡當天沒有去男友家。

原PO不去男友家的中元普渡，也是因為害怕見到男友的母親，雖然以前去男友家時覺得男友母親人不錯，但原PO和男友準備搬出去時，男友卻與母親鬧家庭革命，因為男友母親擔心男友搬出去後，就會不養她、拋棄她，從男友和妹妹的LINE對話紀錄也能看到，男友母親認為男友和原PO交往後，自己就被冷落了，讓原PO直呼「怎麼樣我都像是個罪人啊！我哪敢一起拜拜」。

有網友透露面對伴侶親戚的經驗，「我之前去提親的時候對方媽媽還跟我說：『不要跟我搶』」、「能懂，我不是婆婆（問題）是小姑，之前搬出來同居時小姑就在我面前唸他哥都不回家，我在旁邊很尷尬，感覺就是講給我聽」、「我跟我男友搬出去的時候，也有發生類似的情形，甚至租屋處家具要怎麼擺他媽媽都有來看，但現在跟他媽媽也相處得很好，也會主動回去找他媽，讓對方家長安心」。

也有人給原PO和男友相處的建議，「妳可以觀察他媽媽有意見的時候，他是乖乖聽話還是自己判斷要不要照做，不過他有克服情勒搬出來跟妳同居，應該是沒有很媽寶」、「什麼都要計較感情走不長久，沒必要為了這些小事內耗，要嘛當事情過了慢慢溝通，要嘛吵一架、分一分誰都不委屈」、「跟男友先談過所有的問題點，也詢問他的想法，以及的確應該由他去應對他媽媽，無法應對的話，日後也很難站在妳的角度設想」。