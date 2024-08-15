婆婆提發獎金300萬鼓勵媳婦生小孩 網勸錢太少最好不要生

現代男女往往婚前就會針對婚後要不要買房、生小孩等重大問題先討論與規劃，但是婚後，這些原本的規劃，卻可能因雙方長輩的意見而有所動搖甚至改變。有一位女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆開出獎金要她生小孩，她很猶豫回說要考慮一下，數百萬獎金雖然誘人，但到底要不要生呢？她想聽聽其他人的建議與想法。

原PO的貼文中說，她已經結婚3年了，因為各種原因，結婚前曾跟先生討論過並決定不生小孩，但幾天前在家庭會議中，公公婆婆說「如果生男寶獎金新台幣300萬元，如果生女寶獎金新台幣400萬元」。她當下沒有答應，希望有時間考慮，不過在獎金的誘惑下，開始思考生不生好呢？有網友看完發文後，立刻留言「妳會這麼問，就是在猶豫」。

多數人一面倒地勸原PO要考慮清楚，最好不要生，因為生小孩是很現實的問題，「妳的人生為什麼要聽別人的意見？尤其這又關係到另外一個人的人生，這樣對你們來說都不公平，尤其是對小孩子來說：妳真的會愛他嗎？」、「為了獎金生小孩，小孩好可憐，妳會愛護小孩嗎？」

至於獎金問題，有人回應說「白紙黑字寫好比較安全」，更有人提醒原PO「往後小孩的花費可不只這3、4百萬，後續教養問題有想好嗎？」也有網友表示3、4百萬不夠用，「直接要1000萬」、「至少也要3000萬吧」、「現在物價那麼高，至少要1000萬才考慮，且要現拿才有算，嘴巴講講聽聽就好了」、「找律師要求先匯款到指定帳戶，如果沒有生那就退回，有生就是妳的」、「妳先談這些條件要生可以，但我要請保母顧與外出工作，這些都要白紙黑字與畫押」。

有些網友則覺得婆婆的建議聽聽就好，因為「這都是如果，聽聽就好」、「如果妳本身不愛小孩，就請不要為了錢去生小孩。反正以後公婆他們走了，3、4百萬也是妳的」、「錢先給再說，嘴砲我也會說，聽聽就好，然後生了，就會開始講一些五四三的話，所以生不生小孩是在於你們夫妻倆，不是為了他們！不要以為生小孩就什麼都沒事，2個人的經濟能力！誰照顧都是一個問題」。